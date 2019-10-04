示威者撐傘「塞爆中環」！抗議港府反蒙面法　暴砸港鐵沙田站

記者柯振中、袁茵／台北–香港 連線報導

香港政府4日通過《禁止蒙面規例》，引起香港民眾不滿，上街向政府抗議。根據最新消息，許多港民晚間聚集在中環的隧道前，使用障礙物將隧道擋住，堵塞當地交通，還有許多人撐著傘遊街，以此表達訴求。

▼香港示威者撐傘堆物塞爆中環。（圖／記者袁茵攝）



綜合港媒報導，林鄭月娥宣布通過《禁止蒙面規例》後，許多港民下午1點在中環聚集，沿著遮打花園一路走到ifc國際金融中心，遊街期間，有港民高喊「解散警隊，刻不容緩」等口號，同時呼籲市民「5日銅鑼灣Sogo見」。

除了中環以外，許多港民也在九龍塘、旺角、沙田等地聚集，沿街高呼口號，堆放障礙物阻塞交通，隨後引火焚燒。

▼香港政府祭出禁止蒙面法規。（圖／路透）



由於許多人在街上示威，旺角新世紀廣場指出，為了保護賣場人員、店家的安全，商場在6點整正式關閉，比平常打烊時間提早了4個小時。

此外，許多示威者、學生晚間發起快閃活動，前往沙田政府合署、沙田康文署大樓外破壞、砸玻璃、噴黑漆，導致2棟建築物一片狼藉，還有示威者到港鐵沙田站內進行破壞，在客服中心的玻璃噴上「狗」字，破壞閘門、售票機等，導致沙田站關閉。

跟據最新消息，部分示威者前往中環街上，利用三角錐、柵欄等雜物堆放在隧道前，堵塞當地交通，還有許多人撐著傘遊街示威，向港府表達不滿。

據了解，林鄭月娥4日透過《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，而《緊急法》是香港法例第241章，是在1922年由港英政府通過的，當時是為了香港海員大罷工而訂立，直到1997年過渡到特區政府，這項法令仍持續適用。

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▼港民上街抗議政府通過的《禁止蒙面條例》。（圖／路透）

