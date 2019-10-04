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影／為國慶光雕展點燈！蔡英文邀國人體驗台灣的美好與感動

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記者蔣婕妤／台北報導

雙十國慶即將在10日登場，為歡慶中華民國108年國慶，總統蔡英文4日晚間出席「2019國慶光雕點燈儀式」。蔡英文致詞時特別邀請國人前來總統府前欣賞光雕展演，親身體驗台灣的美好跟感動。

▲總統蔡英文出席「國慶總統府光雕展演」點燈儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「國慶總統府光雕展演」點燈儀式。（圖／記者林敬旻攝，下同）

蔡英文致詞時表示，下週四就是國慶日。這3年來，總統府的光雕展演，已經成為國慶期間非常令人期待的節目。她提到，第1年光雕展回顧台灣歷史的演進；去年展現台灣土地的活力；到今年，適逢總統府建築100週年，特別將總統府化作運轉前行的時光機。每一年，都是十分精采的聲光饗宴。

蔡英文指出，光雕展中有台灣人多年來對國球棒球的熱情，也分享台灣英雄們努力奮戰的身影。今年台灣在U12世界盃少棒賽，以及U18世界青棒賽，都勇奪冠軍；這些比賽的精彩影像，也將呈現在大家面前。

蔡英文介紹，另外還有高教機、無人機翱翔天空，以及福衛七號升空的畫面，充分展現出國軍弟兄姊妹和科學家，不斷創新突破的精神，讓國人和國際友人都看見，我們「世界同行、台灣耀飛」的自信跟勇氣。

蔡英文說，她歡迎國人同胞，一起來欣賞這場光雕展演，親身體驗台灣的美好跟感動。另外，她特別肯定主辦單位文化總會對國慶活動的付出，也對藝術總監陳怡潔藝術工作室及所有工作人員的努力表達感謝之意，並祝福現場民眾有一個美好的夜晚。

蔡英文最後與國慶籌備委員會主任委員蘇嘉全、文化總會副會長江春男、秘書長林錦昌等人，共同為光雕秀點燈，也與現場觀眾共同欣賞精彩的光雕展演。

▲總統蔡英文出席「國慶總統府光雕展演」點燈儀式。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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