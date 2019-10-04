「清潔隊員節」前夕　表揚全國模範清潔隊員桃園舉辦

▲桃園市環境稽查大隊長羅文林（右）接受副總統陳建仁表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「清潔隊員節」前夕，為感謝所有清潔人員的付出，環保署4日於桃園藝文展演中心擴大舉辦「2019年全國模範清潔人員表揚典禮」，公開表揚全國各地選拔出的100位模範清潔隊員，以及資深隊長、隊員及傑出貢獻隊員等共128個獎項。副總統陳建仁、環保署副署長蔡鴻德及桃園市長鄭文燦均出席表揚活動。

市長鄭文燦指出，市府向來重視清潔隊員的工作條件與福利；自桃園市升格後，除了增加模範清潔隊員的人數外，也在2016年起提高清潔獎金，從每個月6,000元增加到8,000元，增加隊員員額數，編列每日80元的夜點費，提供資源回收獎金每年5,000元；就連本來要喊「卡」的國旅卡補助，桃園市也領先全國，率先宣布續編。

▲▼全國模範清潔隊員表揚活動，在桃園舉辦。（圖／市府提供）

今年環保局又增加清潔隊員的健康檢查費、工作服裝費，以及老舊車輛汰換的經費，給清潔隊員有更精良的裝備，也為市民創造更優質的環境；明年度也預計再增加清潔隊員的員額，並請儘速讓表現好的儲備隊員轉正。在良好的福利下，桃園市清潔隊員不負眾望，於環保署各項評比中勇奪大獎，例如「環境清潔考核」全國特優，和「資源回收考核」金質獎。

環保署表示，10月25日為清潔隊員節，每年此時都隆重舉行全國模範清潔人員表揚典禮，來感謝所有清潔人員的付出；今年再次選定桃園市來承辦此活動，除了考量交通便利，更因為桃園市近年來各項環境品質有顯著的提升，多次勇奪全國第一的肯定。

今年桃園市共選出60位市級的模範清潔隊員，其中更有9名獲選為全國模範隊員以及1名傑出貢獻隊員；此外，桃園市環保局也將在10月20日舉辦盛大的模範清潔隊員表揚活動，慰勞所有桃園市清潔隊員的辛苦。