交易金額衝千億元　台灣Pay明年擬繼續轉帳免手續費

▲財政部次長阮清華（左）財金公司董事長林國良（右）。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

好消息！明年台灣Pay可望繼續轉帳免手續費，財金公司董事長林國良表示，目前確實研議朝這方向，還要提董事會通過，希望可以繼續給消費者優惠；且未來也愈來愈多連鎖店都會導入台灣Pay，像是全聯、路易莎咖啡，還有各大商圈的小商店等，都可以使用台灣Pay掃碼消費。

台灣Pay今（4）日舉行「台灣Pay QRcode共通支付」平台，打造數位金流高速公路記者會，並且公布目前台灣Pay的成績。自台灣Pay上線以來，至今年8月底止，綁卡數已經達917萬卡、總交易金額達478億元，交易量值的成長幅度於去年同期的3倍，每筆的消費金額為130元，也顯見台灣Pay最常被運用於小額支付之中。財政部次長阮清華也給台灣Pay目標，希望明年底之前累積交易金額要達到1,000億元，等於要翻倍。台灣Pay的發展也有三大計畫：

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一，財金公司已經司打造「共通支付平台」，已經訂定「台灣Pay QR Code共通支付標準」在取得正式的商標權之橫，會正名為「TWQR」，讓各銀行行動網銀、支付工具都可以透過「掃碼」的方式消費；未來金管會整合電票、電支的法規之後，專營電子支付、電子票證共計9家等都可透過共同標準來掃碼支付、消費。

二，擴大消費場域，現在台灣Pay除了可以繳交水電、瓦斯費、電信費等民生費用項目外，四大超商（統一、全家、萊爾富及OK便利商店）、屈臣氏、鬍鬚張、麥味登、頂好等連鎖店都已經導入台灣Pay可以消費；未來全聯、咖啡連鎖店路易莎等也即將加入、另外商圈裡的小店面台灣Pay極力推廣當中，希望可以擴大台灣Pay的領域與範圍。

三，提高使用率，雖然目前台灣Pay綁卡數有917萬卡，但真正的使用率大約只有三成到四成，希望可以提高，若可以擴大消費場域、提供更便利的消費模式，更可以提高使用率一～兩成左右。