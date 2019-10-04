韓國瑜遲到紅到日本！雜誌取綽號「遲刻魔」總統候補

▲韓國瑜被日本雜誌取了新綽號「遲刻魔」總統候補。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜9月與日本學者會面的遲到風波，原以為已經結束，但是在日本又有後續的事態發展，因為有網友發現在日本財經雜誌上，幫韓國瑜取了新的綽號叫做，「遲刻魔」總統候補（遲到魔人總統參選人）。

在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」有網友po出一張照片，是一本雜誌的內頁，標題提到，「遲刻魔總統候補的爭議言論」，引發網友的熱烈討論。

▲韓國瑜與日本學者參訪團的遲到風波，在日本還有後續發展。（圖／記者賴君欣攝）



實際查證日本財經雜誌「週刊エコノミスト」網站，也確實有這篇報導，由記者田中淳報導的前半段提到，在明年一月舉行的總統大選中，由最大在野黨中國國民黨推出的總統參選人暨高雄市長韓國瑜，引發了一連串爭議，東京大學教授松田康博進行禮貌性訪問，韓國瑜臨時更改會面地點，導致日本參訪團遲到，在媒體面前卻說，「今天是我等日本人，我們要互相體諒，我完全不介意」。

網友對這則po文則留言表示，「遲到變成韓的標籤了？」、「遲到大王，揚名國際」、「遲刻魔，可以用這名字加入漫威嗎？」、「這個文章真的應該貼給他本人看」、「好丟臉啊⋯⋯。小心韓粉又要森77了！」、「遅刻魔感覺很好笑欸！！可是這樣薩諾斯約打架，會被遲到；薩諾斯會森77」。

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