桃園淨山健行慶重陽　銀髮藝能競賽「千歲阿嬤」活力演出

▲「千歲阿嬤」活力演出，健康又自信。（圖／朝陽扶輪社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「快樂唱跳動一動，開心又年輕。」12名平均年齡85歲的「千歲阿嬤」、4日參加桃園「青銀淨山環保Go健行暨銀髮藝能競賽」活動，她們穿上美麗的旗袍、梳著簡潔的包頭，活力十足的跳著「小蘋果、寶島曼波」舞曲，讓台下的銀髮族觀眾，暗自期許要向她們一樣，健康又自信！

▲周媖惠（左二）指出，桃園是擁有全台最多元老人福利政策的城市。▼國際扶輪3502地區總監楊肅欣(左二）帶領社友一起淨山。（圖／朝陽扶輪社提供）

「青銀淨山環保Go健行暨銀髮藝能競賽」活動，4日於桃園虎頭山明倫三聖宮廣場舉行，由桃園市朝陽、東南、向陽、東陽扶輪社與桃園市銀髮族協會共同主辦，集結扶輪社友與桃園巿銀髮族長者、以及熱情民眾共同參與的大型淨山活動，約有2,000人參加。市長鄭文燦、社會局長鄭貴華、國際扶輪3502地區總監楊肅欣、朝陽扶輪社社長周媖惠、桃園市銀髮族協會理事長藍徐碧珠等人，均出席這場淨山健行及藝能競賽活動。

周媖惠說，桃園市長鄭文燦重視老人的照顧，除每節2500元的三節敬老金，重陽節還加發2000元敬老禮金，另推動65歲以上老人健保費補助，每人每月最高補助749元；辦理全口4萬元、半口2萬元的老人裝假牙補助，以及敬老愛心卡800點（復興區1000點）可用於搭乘機場捷運等老人福利，桃園是擁有全台最多元老人福利政策的城市，讓長輩們活得健康、快樂且有尊嚴。

今天活動中，除有「千歲阿嬤」舞蹈演出，還有國際扶輪3502地區總監楊肅欣帶領社友一起淨山，以及演奏薩克斯風，讓許多參加銀髮族深感快樂學習，學習快樂，才能建立健康人生。