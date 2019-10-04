街景拍到「怪象」！台中山區驚見裸體男女　Google反將一招網笑倒

圖文／鏡週刊

Google提供便民的街景服務，不過也被民眾搜出怪事、趣聞叢生。有網友發現，Google拍攝到台中市太平區的道路上竟出現一對裸體男女，2人相互擁抱，可是Google竟未將這限制級的影像刪除，反而是將面對鏡頭的男主角打上馬賽克，詭異又滑稽的景象令人匪夷所思。

近日網路瘋傳，打開Google街景搜尋台中市太平區山田路大湖巷，可見山道旁停著一輛白色休旅車，更令人玩味的是，車旁居然有一對裸體男女，男方緊抱女子，女方欲走還留，從肢體互動研判2人應該是情侶，這突兀的景象也讓網友全看傻眼。

由於Google地圖已成為網路搜奇的熱門工具之一，在美國還發現怪奇自然景象、搶劫、毒品交易，更別提歐美人士習以為常的裸體畫面，最近甚至有人從Google地圖中發現墜入湖中的轎車，找到失蹤22年的男子，協助警方偵破懸案。

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台灣這張山道裸身男女照片，古怪離奇程度亦成為Google街景中的經典照片， 同時登上網路熱議的發燒話題。



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