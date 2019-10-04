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「情侶吵架卻開BMW撞我…」男子擺攤遇上超扯劇情　表情冏爆網友笑翻

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記者陳雕文／新北報導

新北市一名李姓男子準備要去擺攤，4日清晨開車經過中和區中正路903號停等紅綠燈，後方停著一輛BMW。過沒多久，一名黑衣男子臉色凝重跑到BMW旁敲窗，又跨腿趴在引擎蓋上，女駕駛仍執意往前開，撞到李男的車屁股，再倒退撞到另一輛車，最後黑衣男抓著副駕駛座的門把，被BMW拖著走…留下傻眼的李男。

▲▼超冏。（圖／李男授權提供）

▲李男駕駛的轎車後方行車記錄器，拍下誇張的一幕。（圖／李男授權提供）

沒睡飽就算了還被撞…李男把經歷PO上個人臉書說，「事情是這樣的，一大早（清晨5點多）遇到情侶吵架後開BMW撞我...今天第一次遇到八點檔的情節.....早上要去擺攤的時候在民生路一段附近，遇到疑似情侶吵架，男方趴在引擎蓋上後女駕駛突然發動撞向我的車，最後又打了R檔撞向後方車子。」

▲▼超冏。（圖／李男授權提供）

▲愛車莫名其妙被撞，李男下車查看，冏樣被朋友笑翻。（圖／李男授權提供）

李男還說，「最後男方抓住駕駛門把連人帶車被拖行走，所幸我與後方車無任何凹痕碰撞我也就沒追究了，在這裡呼籲各位後方行車紀錄器是有必要安裝的」其友人看了笑翻，紛紛留言，「跟某視的八點檔是一樣的劇情欸」、「笑死，你才是亮點，一臉滿頭問號」、「你的表情超好笑」、「這麼精彩劇情的嗎」、「你真的很猛欸！都遇的到這種兩光事」

中和警方表示，目前沒有接到相關報案，祈禱BMW的駕駛及被拖在車外的民眾平安順心。

▼最後黑衣男抓著車門把，被拖走了...李男看傻眼。（圖／李男授權提供）

▲▼超冏。（圖／李男授權提供）

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