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國民黨高雄市立委參選人送輓聯　還沒當選…竟自稱「立委」

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圖文／鏡週刊

距離明年立委選戰只剩下99天，本刊接獲爆料，參選高雄市第1選區（旗山、美濃等區）立委的國民黨立委提名人王齡嬌，送給在地喪家的輓聯上，竟署名「立法委員王齡嬌」，還沒當選就已經自稱立委，令人咋舌。

爆料者表示，近日他參加一場高雄友人的公祭，一到現場看到會場旁懸掛的輓聯除了現任民進黨立委邱議瑩、林岱樺之外，竟還有自稱「立法委員」的王齡嬌，讓他覺得不可思議，怎麼會有人尚未當選就以立委自居。

王齡嬌曾在2002年、2006年二度以親民黨參選並當選2屆高雄市議員，2010披上國民黨戰袍爭取連任失利，今年6月他在黨內初選中勝出，獲得國民黨提名參選明年立委選戰。

國民黨立委參選人洪孟楷出席活動自己在簽到簿寫下職稱是「立委」。（讀者提供）

無獨有偶，本刊7月也接獲爆料，7月2日在新北市泰山區公所舉辦的五股泰山輕軌說明會，邀請當地立委、議員等民代出席，而國民黨提名的新北市第1選區（淡水、八里等區）立委參選人洪孟楷到場後發現簽到表上沒有他的欄位，卻直接在下方簽名，並在名字前冠上「立委」職稱，同樣令人莞爾。


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