台北後站商圈「批客節嘉年華會」來了！搞怪變裝拚「2萬元獎金」

▲第十一屆批客節嘉年華會來了！。（圖／台北後站批發商圈提供，下同）



生活中心／綜合報導

年輕怪美風潮當道 批客嘉年華再度熱鬧後站

萬千人潮再度擠爆台北後站商圈！比怪、比美，用搞怪加上變妝所產生的「怪美」風潮正流行！雖然，台北後站商圈一向以老字號批發商圈出名，從五金零件、皮革、飾品、服裝到各類民生用品都有。近年來，後站商圈不斷湧入年輕風格，也早成為民眾採買年節飾品必逛之處。每逢萬聖節，店家門口必然擺滿魔法巫師帽、搞怪面具到動漫英雄披風等，裝扮道具應有盡有。於是，今年10月12日台北後站商圈加碼舉辦「第十一屆批客節嘉年華會」用搞怪加上變妝元素，邀請上萬民眾一起來讓後站越怪越美！

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親子變妝吸睛 百萬好禮抽不完

今年的批客變妝搞怪大賽及踩街派對嘉年華的玩法很特別，只要大家發揮創意，運用台北後站商圈所販售之商品，把自己打扮成各種應景的怪奇造型，然後跟著熱血的太鼓表演團體一起踩街要糖。無論你是漫威英雄、迪士尼公主、壞心巫婆或小怪獸，只要夠萌、夠吸睛，就有機會獲得最高禮券獎金2萬元。活動當天，還有小朋友最愛的MOMO家族在舞台上表演帶動跳，也歡迎親子闔家大小一起來共襄盛舉。

據台北市後站商圈理事長許樹勳表示，每年的活動當天，我們都會在現場發放前1千名民眾乙只限量南瓜桶，而且只要報名就送摸奬券，奬項有日本、琉球來回機票、42吋液晶電視、平板電腦、摺疊腳等百萬好禮，另外參加變妝搞怪大賽的參賽者還可免費獲得福袋(每一份價值500元以上)乙只，希望大家能報名來參加。而這次比較特別的是「批客天王大賽」，只要自即日起到10/12當天在後站商圈消費，累積消費金額就有機會獲得萬元的禮券獎金。

歡迎大家來報名批客變妝搞怪大賽與踩街派對https://reurl.cc/e5xzmK

店家優惠下殺5折 連假來後站撿便宜

除了以上活動外，後站商圈所有店家還一起舉辦「後站尋寶樂」。參加的民眾只要集滿後站尋寶卡上的指定會員店家徽章，就能獲得精美福袋乙只。從10/11(五)起到10/13(日)止，會員店家還推出全面特價5折起，七彩美容百貨日本資生堂與SK-ll系列產品7.5折，仙詩手錶批發包包與手錶一律5折（特價品除外），建興洋傘只要消費金額滿2千元，就送精美的繡花傘，歡迎民眾前來搶好康優惠。

更多精彩活動資訊請至台北後站批發商圈：https://www.facebook.com/TP.wholesale.market/

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