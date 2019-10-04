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有證據！蘇貞昌公文打臉黃昭順：否決高鐵進高雄車站就是國民黨

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長林佳龍 教育部長潘文忠內政部長徐國勇 立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

交通部已決議高鐵南延屏東採「左營案」，不經過高雄市區。但國民黨立委黃昭順4日在立法院質詢表示，高鐵南延應考量高屏地區整體發展，別讓高鐵南延成為選舉考量。行政院長蘇貞昌回擊，民進黨上次執政早就提過高鐵進入高雄市區的方案，是政黨輪替後被國民黨否決。

對於交通部未選擇進入高雄市區的「高雄案」，黃昭順4日質詢國發會主委陳美伶時指出，高鐵南延有多項方案，最初只規劃到仁武，沒進入高雄市區，引發在地反彈，當時才主張高鐵要開到高雄車站，後來有土地問題，先規劃到左營。

黃昭順認為，全世界沒一個國家，高鐵開到左營後，必須倒退嚕，還花600億元到屏東，高鐵南延屏東，應考量到怎麼做對高屏地區發展最有幫助，而不是以選舉為考量。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長林佳龍 教育部長潘文忠內政部長徐國勇 立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌拿出公文並指出，民進黨上次執政就提出高鐵進入高雄市區的方案，是政黨輪替後被國民黨否決。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委何志偉質詢時，被邀請說明高鐵南延方案。蘇貞昌表示，高鐵在2007年民進黨執政時通車，被國民黨批為廢鐵，還發起拒搭高鐵的活動，如今每天載客量是18萬2000人。

蘇貞昌出示2007年4月24日交通部報行政院公文並指出，當時擔任行政院長，交通部曾提到，若高鐵直接進到高雄及屏東車站，縮短旅行時間並可往南延伸至潮州，整體效益非常大，但這項方案在政黨輪替後，被時任馬政府時期的交通部長毛治國、次長葉匡時在2010年否決，「公文、簽名在這，當時的交通部次長葉匡時就是現在的高雄副市長。 」

蘇貞昌提到，這次交通部評估小組選擇左營案，不進入高雄市區或小港機場，是因為國民黨執政時否決高鐵南延，當時鐵路地下化預留的空間不復存在，高雄火車站也已遷站，歷經10年交通黑暗期才完成的高雄鐵路地下化，若要重新開挖，除了經費高達1000多億元，還得拆掉多棟大樓，「黃委員敢承擔嗎？」

蘇貞昌強調，高鐵南延採左營案並沒有選舉考量，而是蔡政府西部高鐵、東部快鐵的交通決策，反倒是國民黨執政否決高鐵進入高雄車站，現在又提，非常不負責任。

高鐵南延原本有4個方案，分別是燕巢案、左營案、高雄案，以及小港潮州4個方案，近日交通部拍板確定，採取從左營延伸到屏東六塊厝的左營案。從左營高鐵站出發，將經過仁武、鳥松，全長17.5公里，行車時間10分鐘，最快2029年就能通車。

▲▼ 民進黨2007年曾提案，高鐵進入高雄跟屏東車站。（圖／讀者提供）

▲▼ 民進黨2007年曾提案，高鐵進入高雄跟屏東車站。（圖／讀者提供）

▲ 民進黨2007年曾提案，高鐵進入高雄跟屏東車站。（圖／讀者提供）

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