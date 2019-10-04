高鐵南延採左營案　黃昭順：倒退嚕！還花600億元到屏東

▲國民黨立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

交通部日前已拍板，高鐵南延屏東採取「左營案」，不經過高雄市區。但國民黨立委黃昭順4日在立法院質詢表示，高鐵南延應考量高屏地區整體發展，「全世界大概沒有一個國家，高鐵開到左營後，必須倒退嚕，還花六百億元到屏東」。

高鐵南延原本有4個方案，分別是燕巢案、左營案、高雄案，以及小港潮州4個方案，近日交通部拍板確定，採取從左營延伸到屏東六塊厝的左營案。從左營高鐵站出發，將經過仁武、鳥松，全長17.5公里，行車時間10分鐘，最快2029年就能通車。

對於交通部未選擇進入高雄市區的「高雄案」，黃昭順4日質詢國發會主委陳美伶時指出，高鐵南延有多項方案，最初只規劃到仁武，沒進入高雄市區，引發在地反彈，因此，當時就主張高鐵要開到高雄車站，但因土地問題，才先規劃到左營。

黃昭順認為，高鐵南延屏東，應考量到怎麼做對高屏地區發展最有幫助，全世界大概沒有一個國家，高鐵開到左營後，必須倒退嚕，還花六百億元到屏東。

黃昭順提到，高雄市政府也表示「左營案」對高屏地區發展並非是最有利的方案；此外，當年建高鐵時對高雄的承諾是開到高雄車站，現在不是經費要花600、1000億的問題，而是如何讓整個圈子活絡起來，是國土規畫要做的事。

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