酒店妹「撒必斯」給拍兔女郎斟酒照　網路瘋傳…酒客挨告妨害秘密

▲常有網友拼貼酒店妹圖上傳，要小心因此挨告。（示意圖與本案無關／記者吳奕靖、洪正達、邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

一名在酒店工作的19歲繆姓女子，上班遇到久未見面的藍姓客人，開心之餘讓藍男拍下自己的兔女郎打扮照，沒想到照片在網路瘋傳，還被吳姓網友改圖，謬女狀告2人涉妨害名譽、妨害秘密，但檢察官特地提訊1名正被關押的人犯，作證在酒店看到謬女自己同意被藍男拍照，另無證據顯示吳姓網友改圖涉嫌妨害名譽，4日處分不起訴2人。

據了解，繆女是在2018年12月間，在台北市麗緻酒店遇到藍姓男子，藍男一看謬女眼熟，立刻點謬女坐檯，聊起以前在別家酒店相遇的記憶，藍男詢問謬女是否可以拍照，讓朋友也看看他講了很久的美少女，謬女答應直接讓藍男拍下當天穿著兔女郎裝扮，正在為客人斟酒的照片。

▲謬女讓酒客拍下自己兔女郎裝扮，沒想到被po網瘋傳。（示意圖與本案無關／達志）

過沒多久，這張兔女郎斟酒照開始在「卡提諾論壇」、臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」等網路論壇、粉絲專頁出現，還有人改圖，把謬女的照片和其他女子跪趴沙發的照片拼貼在一起，po文「據說是台南？同事下班聚會在天上人間 妹子太正！」繆女認為這是私密照，卻遭散佈上網，還被改圖說她在酒店上班，控告藍男涉嫌妨害秘密、改圖的吳姓網友涉嫌妨害名譽。

藍男辯稱獲謬女同意拍照後，只傳給3名男性好友，沒上傳網路，當天同行酒客鍾姓男子後來因案被收押禁見在看守所，也被檢察官借提出庭，鍾男證實藍男說法無誤；至於吳姓網友稱不認識謬女，只是單純把2張網路照拼貼後po網，檢察官調查後將藍男和吳男都處分不起訴。

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