雲林土庫國中前校長洩露底價「圖利旅行社」　判刑6個月

▲雲林土庫國中校長圖利廠商被判刑。（圖／土庫國中官網）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林土庫國中校長楊善淵及業者等8人辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，涉嫌圖利廠商接受喝花酒招待，在5月間因為涉貪遭到檢方起訴，今天下午宣判，楊善淵涉嫌違反貪污治罪條例，被依共同犯公務員洩漏國防以外秘密消息罪共2罪，應執行有期徒刑1年，其餘被告分別被判6月或2年2月不等。

依據檢方起訴書指出，2017年間，法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局雲林縣調查站接獲情資，顯示土庫國中近幾年辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，均以參考最有利標精神之方式決標予特定廠商，該校校長、總務主任於辦理校外教學活動前後期間，涉嫌接受得標廠商招待至風化場所消費，報請本署檢察官指揮偵辦。

▲雲林土庫國中。（圖／土庫國中官網）

歷經半年蒐證，檢調發現該校涉案人員於採購案辦理招標前，即先行將行程內容洩露予廠商，再以參考最有利標精神之方式決標予特定廠商，妨害採購制度之公平原則，並於履約日前後接受得標廠商之招待，以作為廠商得標之對價，涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌。

5月8日，檢察官朱啟仁指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局雲林縣調查站，持雲林地院核發的搜索票，至犯罪嫌疑人營業處所、工作處所等7處執行搜索，並帶回犯罪嫌疑人及證人共 9人到案。檢察官訊問後，認為楊善淵等4人涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法及刑法洩漏國防以外秘密等罪嫌，且有勾串共犯及證人等事由，向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地院經過將近5個月的審理，今天下午判決結果出爐，楊善淵涉共同犯公務員洩漏國防以外秘密消息罪共2罪，應執行有期徒刑1年，校方主任為使旅行社獲得不法利益，浮報人數請領費用，違反公務員洩漏國防以外秘密消息罪，及共同犯利用職務機會詐取財物未遂罪，判刑2年2月、褫奪公權2年；另涉案的其他2家旅行社分別處以20萬元罰金。

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