正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫面曝光疑遭「下藥性侵」

圖文／鏡週刊

泰國正妹網紅奴查娜（Thi Tim Bell Noraphanpiphat）日前離奇陳屍於曼谷某公寓的大廳沙發，警方調閱監視器後發現一名男子將失去意識的奴查娜從6樓拖進電梯，將他列為頭號嫌疑犯。不過，近日奴查娜生前參加狂歡派對的影片流出，她的閨密也跳出來控訴兩人遭下藥性侵，引發社會輿論關注。

泰國媒體報導，上月17日凌晨有民眾報案發現一名女屍在自家公寓大廳的沙發上，警方抵達現場後確認死者是25歲的網紅奴查娜。不過，奴查娜並非公寓住戶且身上並無外傷．調閱監視器後發現是被男模拉查達（Rachadech Wongthabutr）拖入電梯，將她放在大廳後隨即離開。拉查達向警方表示，因為奴查娜在工作場合喝醉，被他帶回家中，也曾打電話給奴查娜的朋友要求對方接她回家，強調自己並未殺害奴查娜。

不過，拉查達曾在臉書上傳過幾張奴查娜神情恍惚、張大嘴口吐白沫的照片及影片，事後又將相關內容封鎖，引起網友懷疑內幕並不單純。根據法醫初步鑑定，奴查娜的死因為心律不整及急性心臟衰竭，陰道除了有撕裂傷，也留有分泌物。奴查娜的家屬認為她遭人下藥，痛心表示：「在沒有確認結果之前，就算要停屍100天也不會火化。」

根據泰國《Thai Examiner》媒體報導，奴查娜的好友聲稱兩人收錢受邀到一場狂歡趴陪酒，但自己喝到一半就陷入昏迷，清醒後全身赤裸，沒多久後便聽到奴查娜死亡的消息，指控在派對上遭下藥性侵。之後派對影片曝光，影片中一名身穿短裙、身材火辣的女子跨騎在派對主辦人帕納的身上，場面看來淫亂失控。

報導指出，除了帕納外，還有另外5人參與狂歡趴。不過，帕納聲稱絕對未對前來陪酒的女性下藥，強調是她們「態度很積極主動」。

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