抓寶網路不卡卡　五電信網路訊號車進駐新北大都會公園

▲五家電信網路訊號車進駐新北大都會公園，確保寶可夢迷抓寶網路不卡卡。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

「Pokémon GO」與新北市府合作，10月3日~6日在三重新北大都會公園舉辦「Pokémon GO Safari Zone」，活動期間勢必將吸引大批的寶可夢迷前往朝聖，而為了要確保每一位玩家都能擁有良好的網路體驗，中華電、台灣大、遠傳、台灣之星，以及亞太電信皆表示，在活動開跑前早已安排網路工程人員進行臨時基地站架設以及網路訊號優化作業，並派行動通訊車進駐。

中華電表示，為了讓寶可夢迷盡情抓寶及體驗良好行動數據服務，中華電信於幾個月前即於該活動場域進行行動網路優化部署作業。於主會場周邊設置高效能基地台及行動通信車，提供客戶快速、穩定的行動網路服務，活動期間也全程即時監控服務品質及派駐工程人員現場即時因應，並於現場提供預付卡服務，讓國內外的寶可夢迷們皆可享受快速穩定的4G行動數據體驗及抓寶樂趣

台灣大哥大指出，工程同仁為了維護寶可夢迷妹抓寶時網路品質的順暢，在上週就已經先就定位進行網路品質的優化。

而遠傳於活動開跑前，已有網路工程人員進行臨時基地站架設以及網路訊號優化作業，並派行動通訊車進駐，確保網絡訊號穩定。而活動開跑期間，現場也有安排數位工程師隨時監測與調校網路訊號，讓寶可夢迷放心抓寶。

針對「Pokemon GO Safari Zone」活動，預期現場湧入大批人潮，台灣之星提前至會場佈署相關網路作業，調派行動基地車、架設臨時基地台並出動數十名人力，確保活動期間收訊順暢無虞，提供玩家優質的行動網路體驗，盡情捕捉期間限定的稀有寶可夢。

亞太電信則是在上周三(9/25)至會場提前佈署相關網路架設作業，同時出動行動車及數十名人力，加強會場訊號，並於會場進行擺攤，提供民眾諮詢等服務，讓寶可夢迷盡情抓寶，網路不卡卡。