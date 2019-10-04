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港民上街示威抗議《禁蒙面法》　國務院港澳辦說話了：協助香港打擊犯罪

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▲大陸國務院港澳辦發言人楊光。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

▲大陸國務院港澳辦發言人楊光。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

記者柯振中／綜合報導

香港4日通過《禁止蒙面規例》後，許多港民為了表達不滿，上街遊街抗議、堆物焚燒。對此，大陸國務院港澳辦說明，港府訂定的《禁止蒙面規例》相當有必要，能夠協助香港打擊、遏制暴力犯罪，恢復社會秩序。

國務院港澳辦發言人楊光5日指出，林鄭月娥宣布《禁止蒙面規例》的決定，已經與行政會議討論過，根據《緊急情況規例條例》來訂定，往後除了警察以外，任何人在公眾遊行集會中，不得再使用蒙面物品，阻止身分識別，否則就是犯罪。

楊光說到，香港的暴力活動已經持續了四個多月，暴力程度不斷升級，許多暴力激進份子、反對派選在「10月1日」這個重要的日子非法遊行聚集，蓄意製造暴亂，相當不可取，甚至還有人在地鐵站內投擲汽油彈，危及公共安全。

▼《禁止蒙面規例》通過後，許多港民上街表達不滿。（圖／路透）

▲▼反送中,禁止蒙面規例,禁止蒙面法。（圖／路透）

除了危及公共安全的暴力分子，還有人用腐蝕性液體、鐵棍、扳手等武器襲擊執勤警員，導致30名員警受傷，甚至讓一名警員在生命受到威脅的情況下開槍自衛，這種暴力行為受到當局強烈譴責。

楊光說到，香港的局面不能再亂下去，港府需要以更加鮮明的態度、舉措來遏止暴亂，「我們堅決支持林鄭月娥行政長官、特區政府和警隊、司法機構依法採取一切必要措施懲治所有暴力犯罪分子，特別是那些暴力犯罪的骨幹分子及其背後的策劃者、組織者、指揮者，以彰顯法律的公正與威嚴，我們相信，林鄭月娥行政長官帶領的特區政府一定有能力維護香港法治，維護全體香港市民免受暴力恐懼的自由，盡快恢復社會正常秩序。」

楊光最後強調，中央將繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」的精神，支持林鄭月娥帶領特區政府依法行政，與社會各界展開對話交流，一起解決香港目前面臨的情況。

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▼港民蒙面上街表達對禁蒙面法的不滿。（圖／路透社）

▲▼ 中環遊行,反送中,香港,禁蒙面法。（圖／路透社）

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