香港《禁蒙面法》有效嗎？　法國、德國也禁止示威者「隱藏身份」

▲港府推出禁蒙面法，但外界認為遏止暴力示威效果有限。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

香港反政府示威持續升級，特首林鄭月娥宣布通過《禁蒙面法》，5日零時起正式生效，禁止示威者以面具掩飾自己身份。BBC中文網指出，香港立法會多名議員指出，法例在執行上有一定困難，學者也援引國外執法經驗，認為禁止蒙面不能遏止暴力示威。

根據BBC中文網報導，在2016年旺角警民衝突後，香港建制派2017年就曾建議過《禁蒙面法》立法，但最終不了了之。香港大學法律教授陳文敏表示，即便通過《禁蒙面法》，堅持蒙面的示威者也不會理會，會繼續蒙面參加示威。

他認為，《禁蒙面法》只能約束遵守法規的人，但過去數個月以來，不斷有人參與未獲警方批准的遊行，違反香港《公安條例》規定。他說，「如果示威者已經凖備好違反《公安條例》，沒有理由期望示威者會遵守《禁蒙面法》這個更具爭議的規定。」

香港《大公報》先前評論以法國政府處理「黃背心運動」舉例，法國政府今年4月起收緊當地的《禁蒙面法》（loi anti-casseur），禁止任何人配戴面罩參與遊行，違者可判1年徒刑。BBC中文網則指出，儘管如此，法國「黃背心運動」示威浪潮至今仍在持續，當地也有批評認為，《禁蒙面法》對阻止暴力示威毫無幫助。

研究法國社會的澳洲雪梨大學副教授艾普斯坦（Charlotte Epstein）表示，法國許多「黃背心」示威者本來就能夠因為參與未經許可集會被捕，不能斷定是因為蒙面而被抓。她說，許多法國人憂心《禁蒙面法》無助於停止示威，反而影響「示威」此一「神聖權利」。

▼9月14日，法國示威者連續第44個周末上街頭抗議。（圖／路透）



在德國，早在1985年的西德時期就已通過《禁蒙面法》（Vermummungsverbot），同樣禁止任何人在戶外集會或示威時，故意阻礙警方辨認參加者身份。然而，研究德國歷史的香港浸會大學助理教授鐘子褀觀察，1985年至2001年的暴力示威情況並沒有顯著改變，暴力示威者仍然會使用暴力。

另據香港01報導，事實上，國際間也有推行《禁蒙面法》失敗的例子，如烏克蘭2014年爆發示威運動，當時烏克蘭政府通過法律禁止示威者參與示威活動時配戴面具、頭盔或迷彩服等，違者處罰款或拘留15日，但法案通過後反而引爆更激烈示威衝突，政府最終不得不在12天後宣布撤回法案。

依照香港《禁蒙面法》規定，禁止範圍包括面具、口罩、塗料等任何阻止身份辨認的物品裝備，但因宗教、健康或「職業需求」蒙面則屬合理範圍。香港政府表示，若違法蒙面最高可處1年以下徒刑或2.5萬元港幣（約新台幣9.8萬元）罰款，同時警方有權要求受檢人摘除面具，若不配合執法最高可處6個月以下徒刑。

比較香港《禁蒙面法》與國際上其他「禁止蒙面」相管法規，據香港立法會秘書處資料研究組2017年整理的書面資料，美國紐約州和明尼蘇達州同樣有禁止蒙面相關規定，其中《紐約州刑法》規定，非法蒙面可監禁15天，或處250美元（約新台幣7700元）以下罰款；《明尼蘇達州法規》則規定，在公眾場所以面具或喬裝物隱藏身份屬非重刑罪，可處90天以下監禁或1000美元（約新台幣3萬元）以下罰款，或兩者並罰之。

德國《聯邦集會法》中，對於公眾集會也有諸多規範和限制，包括參加者不得攜帶武器或危險物品，也不得穿著任何「制服」或一部份類似服飾，理由是此舉能「煽動參加者的好戰情緒」。此外，參加集會遊行不得以任何服飾遮蓋容貌，違者可處監禁，攜帶武器或隱匿身份者可處1年以下，穿著制服者則可處2年以下監禁。

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▼港府指出，因職業需要而蒙面屬合理範圍，包括港警在內。（圖／記者黃彥傑攝）

