港民上街堆物示威！　焚燒「國慶橫旗」抗議《禁蒙面法》

▲香港禁蒙面法5日將生效，許多港民為此上街抗議。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

香港特首林鄭月娥4日宣布，將引用《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，從5日凌晨正式生效。對此，許多香港民眾感到不滿，上街發起遊行，反對這項規例的啟動，甚至有人當街拆下大陸國慶橫額，在街上焚燒。

綜合港媒報導，林鄭月娥宣布通過《禁止蒙面規例》後，許多港民下午1點在中環聚集，沿著遮打花園一路走到ifc國際金融中心，遊街期間，有港民高喊「解散警隊，刻不容緩」等口號，同時呼籲市民「5日銅鑼灣Sogo見」。

除了中環以外，許多港民也在九龍塘、旺角、沙田等地聚集，沿街高呼口號，堆放障礙物阻塞交通，隨後引火焚燒。

由於許多人在街上示威，旺角新世紀廣場指出，為了保護賣場人員、店家的安全，商場在6點整正式關閉，比平常打烊時間提早了4個小時。

▼港民上街抗議禁蒙面法。（圖／路透社）



許多港民下午5點30分在沙田新城市廣場聚集，高喊「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號，在現場派發口罩，以表達對《禁止蒙面規例》的不滿。此外，還有港人爬上中環天橋的遮雨棚，拆下大陸70年國慶的橫額，當街焚燒。

港府公布的《禁止蒙面規例》指出，警務人員在任何公眾地區發現任何人配戴蒙面物品，且合理相信該蒙面物品可能阻止識別身分，就可以攔下該人，要求去除蒙面物品，進行身分核實，如果蒙面者不遵守要求，最高可罰10000元及監禁6個月。

此外，《禁止蒙面規例》訂有「合理辯解」，讓蒙面物品使用者可以提出免責辯護；而這些合理辯解的範圍包括醫學健康理由、宗教理由、從事專業或受雇工作，且該專業工作進行時，必須蒙面以保障自身安全。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼許多港民為此上街抗議。（圖／路透社）

