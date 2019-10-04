釐清「南方澳斷橋案」案情　宜蘭檢方搜索桃園健行科大

▲宜蘭南方澳跨海大橋崩塌現場。（資料照／記者林振民攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對南方澳跨海大橋斷橋案造成6名外籍移工死亡悲劇，宜蘭地檢署4日指派專案小組人員赴桃園健行科大，搜索承攬橋樑檢測業務的非破壞檢測中心等處，將相關合約與計畫等文件資料帶回，健行科大指出，校方配合檢方偵辦，靜待司法調查結果，其餘不便多做說明。

南方澳跨海大橋斷裂意外，有專家研判應該是橋梁鋼索斷裂造成骨牌效應，導致失去足夠支撐瞬間坍崩，造成6名外籍移工慘死意外，外界將焦點放在宜蘭縣府與健行科技大學簽訂契約，但卻未針對鋼纜做檢測，是否是造成意外發生主因。

宜蘭地檢署為釐清案情，4日指派專案小組人員親赴位於桃園市的健行科大，對非破壞檢測中心等處執行搜索，帶走包括南方澳大橋合約、計劃書等相關文件。

校方表示，本案已進入司法程序，學校會全力配合司法相關調查，在結果明朗之前，不便多作說明；但校方在本月2日曾說明，學校非破壞檢測中心在2016年接受宜蘭縣府委託進行的南方澳大橋檢測報告，已由交通部公布，相關檢測項目，中心皆依政府規範辦理，報載有關鋼纜內部鏽蝕檢測部分，則未在該中心受委託項目中，僅此提出說明。

校方還說，對於外界指出該校於2018年仍接受宜蘭縣府委託進行縣內橋梁檢測，校方澄清，2016年最後一次接受宜蘭縣政府委託後，宜蘭縣府就將南方澳跨海大橋移交給台灣港務公司，2018年學校再接受宜蘭縣政府委託橋梁檢測中，就沒有南方澳大橋這個項目。

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