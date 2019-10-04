南方澳跨港大橋坍塌釀6死　監察院申請自動調查

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

記者黃巈禾／綜合報導

宜蘭縣南方澳大橋1日無預警坍塌，3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工不幸罹難。對於橋梁相關養護及管理有無違失，監察委員張武修、包宗和、蔡崇義申請自動調查。

監察院表示，宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨港大橋坍塌，報載疑因鋼纜斷裂造成，又據悉，橋上多個連結處曾遭車輛撞擊，宜蘭縣政府雖於103年及105年委託健行科技大學檢測，該檢測是否落實「交通技術標準規範公路類公路工程部公路養護規範」中之類別、頻率及項目？有無考量現行環境變遷等極端氣候情形調整修正現行養護規範？究斷橋發生的原因及實情為何？確有深入調查之必要。

監委指出，該坍塌橋梁為港區跨港大橋，屬港區設施一部分，由交通部所屬台灣港務股份有限公司管理，法律規範涉及公路法、漁港法、漁業法等，是否因此肇致三不管、甚至多不管情形，類此「孤兒橋梁」其橋梁身分履歷是否建置完整？相關監管維護有無缺漏？又跨港大橋位處宜蘭縣，為漁港周邊交通必經道路，其工程養護及檢測等之權責歸屬何機關？

監委質疑，橋梁設計及發包過程是否涉及違失？橋梁通行載重是否清楚標示並嚴格執行管控？監測系統有無發揮效能？目前港區、懸吊式以及特殊橋梁整體維修之頻率及檢測標準為何？事件造成多名外籍漁工死亡，所涉賠償情形又如何？肇事證據蒐集有無委由公正第三方專業執行？攸關民眾生命、工作權及行的安全等人權，監委張武修、包宗和、蔡崇義已申請自動調查。