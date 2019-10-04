台中違建工廠惡火2勇消噬命　3監委申請自動調查

▲大雅火警現場。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠3日凌晨大火，導致西屯消防分隊謝志雄、張哲嘉2人殉職。對此，監察委員尹祚芊、江綺雯已申請自動調查，蔡崇義委員也表達高度關切，併同參與調查。

監察院4日晚間發布新聞稿表示，失火之2棟違建工廠位於農業區內，而台中市政府早於104年間即列為違章建築，但未列入列管之違章工廠名單內。為釐清造成本次2名消防隊員死亡之主因，以及台中市政府有無怠於處理轄內違建情形，監察院地方政府本年度台中市巡察委員尹祚芊、江綺雯已申請自動調查，蔡崇義委員也表達高度關切，將併同參與調查。

監委表示，近年來類此不幸事件接連發生，監察院均有深入調查，並提出調查意見。監委質疑，雖然每次事件或有其獨特性，但是否有一些共同基本應注意或應及早改善卻疏忽或未及時改善之處？例如此違建鐵皮工廠當時火勢猛烈且廠內無人，為何2名消防員仍涉險進入？救災之指揮調度情形有無缺漏？消防人員是否遭遇人力欠缺、設備不足、指揮系統未臻完善等困境？如何確保消防人員救災之安全？

此外，監委也質疑此2棟違建工廠究有無使用執照？且為何未列入違章工廠名單內列管？台中市政府後續相關處理情形為何？又為避免憾事一再發生，市府相關主管機關有無建立完善處理機制？三位監察委員表示，以上所述均將深入瞭解，因此決定立案調查。

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