光華餐旅群一米驚人 勇奪農糧署特別獎

▲台南市光華高中餐旅群學生參加「全家料理王-非米不可」比賽，一鳴驚人勇奪「農糧署特別獎」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中餐旅群陳苡睿、王惠蓉、伍宥達等3人參加全家便利商店與農糧署共同舉辦的「全家料理王-非米不可」比賽，一鳴驚人勇奪「農糧署特別獎」。

此次全國賽共有75組絕佳料理王參賽，比賽過程更長達半年，歷經初賽、複賽、決賽，一路過關斬將，不僅要做菜，還要有行銷能力推銷產品。其中還得參加營隊培訓，與眾多好手現場競技，經重重關卡考驗學生的耐力、創意、口語表達，最終展現實力脫穎而出！

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陳苡睿等3人親自下鄉去找食材，找青農拍攝農產品，過程中看到農人必須在炎炎夏日下的辛勞農作，由此發想「涼麵西瓜脆」，藉此希望農家可以吃到自己所種植的食材，是以涼麵的麵條皆以米穀粉加麵粉製作，再搭配甜菜、南瓜、地瓜葉、米穀粉等代表紅、黃、綠、白的涼麵，配上開胃的「西瓜脆」，讓大家在炎炎夏日能夠有胃口品嘗美食，每個試吃過的都說好吃。

指導老師陳慈涵表示：這次米食料理比賽從動機、產品設計、食譜、成本計算、售價訂定、成品照片拍攝等，都在培養學生主題關聯性、數字演算、美感教育、行銷管理等能力。決賽前，學生還參加稻米插秧等農村體驗、米穀粉加工工廠參觀，正是「從產地到餐桌」的驗證。

光華校長張淑霞指出，這年頭已是跨領域整合的年代，學習不再僅限於一技之長，發揮多元觸角成為T型人才已是當務之急。校長張淑霞非常肯定學生能通過這場長達半年，以耐力、毅力以及創意達標的競賽，期勉同學從技能跨域出發，持續創造創新多元能量。