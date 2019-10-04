港《禁蒙面法》5日啟動　陸委會呼籲國人「留意禁制作為」





▲香港民眾示威遊行戴上口罩。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳政錄／台北報導

香港今（4）日通過《禁止蒙面規例》，週六（10月5日）零時零分生效，對此我方陸委會傍晚透過新聞稿表達「嚴正關切」，並呼籲國人留意相關禁制作為、避免前往示威活動現場。

▲港府將實施禁蒙面法。（圖／路透社）

陸委會指出，對於禁止蒙面規例上路，我方注意到香港社會對此有所疑慮，擔憂此作法恐侵害民眾的人身安全、表達自由及人權、法治等，影響香港的國際形象與金融中心地位，並相當擔心未來執政者將依「緊急法」恣意而為。

因此陸委會也再次呼籲港府，面對當前情勢，採取爭議性的作法只會激化對立、製造對立。最佳的解決方案，仍是本於人權、自由等核心價值，妥善回應香港民眾期待，讓香港社會早日回復穩定運作。





▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會還說，特別要提醒國人，近期如要前往香港或經香港赴中國大陸，務必留意此規例實施後的各項禁制措施，除宗教、醫護、健康需要等可合理解釋者外，避免蒙面（如帶面罩、口罩等）或前往示威活動現場，以免影響自身安全，並誤觸法律，遭港府監禁或罰款。若在當地遭遇問題，可撥打本會香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話（852-61439012），尋求協助。

香港特首林鄭月娥今（4）日率司局長召開記者會，宣佈引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，週六（10月5日）零時零分生效。她同時強調，引用《緊急法》不等於香港進入緊急狀態，所以簡單來說，暴力不升級就不會再出手段，反之港府就要繼續去尋找方法。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港電台）