南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

▲▼南方澳斷橋罹難的4移工遺體，4日晚移往中壢通天殯儀館，擇期運回印尼、菲律賓。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午發生橋面崩塌，3艘漁船被壓毀，船上6名漁工罹難，其中3名印尼籍移工因宗教是不火化要運回印尼，而菲籍的IMPANG GEORGE JAGMIS在妻子至宜蘭福園悼念後，與印尼籍漁工的遺體，4日晚一併移往中壢通天殯儀館，擇期運回印尼、菲律賓。

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生坍塌意外，造成6名漁工罹難、12人輕重傷，罹難漁工均是新臺勝船隊船員，分別是印尼籍WARTONO（男、29歲）、印尼籍ERSONA（男、32歲）、印尼籍MOHAMAD DOMIRI（男、28歲）、菲籍SERENCIO ANDREE ABREGANA（男、44歲）、菲籍ESCALICAS ROMULO JR ILUSTRISIMO（男、29歲）、菲籍IMPANG GEORGE JAGMIS（男、47歲）。

宜蘭殯葬管理所表示，印尼3個罹難者，將於4日檢察官開立死亡證明書後，由印辦委託殯葬業者會將遺體移往中壢通天殯儀館。

另，罹難的菲籍移工GEORGE，在妻子至宜蘭福園悼念後，也一併在4日晚一運送到中壢通天殯儀館，進行遺體修補防腐，暫定在GEORGE岳母逝世紀念日的10/9回到菲律賓。

另一菲籍移工SERENCIO ANDREE ABREGANA的妻子，5日也將趕到宜蘭員山福園悼念後，若順利將在當天將ANDREE遺體也移往中壢通天殯儀館。

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