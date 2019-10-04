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秋季漁汛期…陸船越界囂張採捕！　海巡統合特勤能量雙艇夾擊

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▲▼金門海巡統合特勤能量 逮獲大陸快艇越界採補。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲金門海巡統合特勤能量，逮獲大陸快艇越界採捕。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／金門報導

海巡署金馬澎分署第十二巡防區4日早上發現一艘大陸快艇越界採捕！且行徑囂張「蛇行」拒檢，海巡人員也不是省油的燈，統合特勤能量雙艇出擊，最後終於逮獲船上2名陸籍駕駛。

▲▼金門海巡統合特勤能量 逮獲大陸快艇越界採補。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲海巡鳴笛警告無效，大陸漁船蛇行想落跑。（圖／記者孫于珊翻攝）

第十二巡防區4日早上7時許，由雷達發現大、二膽外海有顯示船點，立即通報第九岸巡隊、線上PP-3577艇、CP1017艇及搭載4名特勤人員的CP1009艇，並發現陸籍郭姓船長等2人駕駛「龍柴溪069號」漁船滯留，但經鳴笛廣播無效，漁船還企圖以蛇行拒絕海巡人員登檢。

海巡也不甘示弱！隨即展開雙艇夾擊攻勢，最後由艇上特勤人員成功登檢，實施全面性清艙檢查，當場查扣漁網約100公尺，並押返料羅港留置調查，後續依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。漁船越界行徑不但漁網遭沒入，還將面臨新台幣30萬元以上罰鍰處分。

▲▼金門海巡統合特勤能量 逮獲大陸快艇越界採補。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲海巡雙艇夾擊，特勤人員成功登檢，當場查扣漁網並逮到2名陸籍漁民。（圖／記者孫于珊翻攝）

金門海巡隊表示，由於正值金門秋季漁汛期，對於大陸漁船越界頻繁一事，將持續採取防範圍堵、強勢取締、從重裁罰等作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源。

▼後續依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼金門海巡統合特勤能量 逮獲大陸快艇越界採補。（圖／記者孫于珊翻攝）

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