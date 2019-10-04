等不到的退伍令…他生病收假4天後猝逝　家長慟「回營像是去等死」

▲役男簡志龍回憲訓中心，不料病況惡化4天後送醫不治，家屬痛心「收假返營像是去等死」。（圖／網友提供、翻攝自王浩宇臉書）

記者羅志華／台北報導

當兵是多數台灣男人的回憶，但部隊裡環境、訓練、人際處處充滿挑戰，甚至有人服役時意外身亡，薄薄一張退伍令，成了等不到的遺憾；男子簡志龍於2015年間，在憲兵訓練中心服役，他11月8日收假前因身體不適就診，11日在營區病況惡化緊急送醫，不幸於12日傍晚宣告不治。北院10月4日民事開庭，國防部代表認憲訓中心長官、人員皆無疏失，且簡志龍為「義務役」，不適用公務人員保障法；律師透漏，簡家人最不能接受的就是，兒子明明生病了，卻未在營區得到妥善照護，返營像是去「等死」。

簡家委任律師出庭時表示，憲訓中心周姓長官未實施體溫檢測、康姓人員被派看護簡男，卻未掌握他的體溫狀況、陳姓醫官在營區僅診察簡男1次，3人過失造成簡男死亡，並依國家賠償法、公務人員保障法要求賠償。

但國防部代表提出桃園地檢不起訴書，認為周、康、陳3人皆無過失，當時周姓長官派康男照護簡男，只負責料理3餐及生活輔助；陳姓醫官則是依簡男先前就診紀錄，以類流感處置方式診治簡男，後續醫療行為並無違誤，並指出律師依公職人員保障法21條求償無理，簡男為「義務役」，依同法第3、20條，簡男的人民身分並不適用。

簡男營區猝死後，國防部曾與簡家談過，但簡家後續提出告訴，國防部也決定「依法處理」，不再積極接觸；法官勸國防部代表，「有時候告訴人要的，不見得就是訴狀上說的」，並舉出美國調解案例，希望國防部能積極處理，也許1聲道歉、幾句關心，就能讓事情單純很多。律師於庭外透露，簡家最痛心的就是，兒子明明生病了，收假時也出示「宜休養3天與門診追蹤治療」診斷證明，卻沒被營區人員重視，導致兒子猝死，讓他們十分不能接受。全案將於12月3日再行審理。



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