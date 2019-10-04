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周六晚變天！一張圖看「降雨熱區」　吳德榮：下周颱風生成機率高

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▲下雨,暴雨,午後雷陣雨,梅雨 。（圖／記者林敬旻攝）

▲秋老虎發威，周六晚至周日變天 。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

今日各地天氣穩定，不過周六（5日）晚間開始天氣不穩，出門記得攜帶雨具。中央氣象局表示，周六白天各地天氣穩定，但晚間至周日（6日）開始影響天氣，基隆北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島都有短暫陣雨。氣象專家吳德榮說，下周形成颱風機率高，路徑待下周確認才會較為明朗。

氣象局預報員顏增璽表示，周六上午天氣都算穩定，北部高溫31至32度、中南部33度、東半部30度，晚間開始受到東北風南下影響，基隆北海岸、大台北東側迎風面、東半部及恆春半島出現短暫陣雨，宜蘭雨勢也會比較明顯，要特別注意，不穩定的天氣將持續到周日。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，顏增璽提醒，周日北部溫度會稍微下降一點，高溫介於28至29度，中南部則沒有太大影響，高溫介於32至33度，但下周一（7日）東北風減弱，不僅天氣回歸穩定，各地高溫也都會達30度左右。他說，下周二至周三 （8至9日）仍受東北風影響，迎風面有些微雨勢，水氣不像周末這麼多。

▲▼台灣周末受到東北風影響，天氣不穩。（圖／氣象局）

▲台灣周末天氣主要受到東北風影響。（圖／氣象局）

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」則以「周末天氣：東、西天氣兩樣情」為題提醒，周六白天各地的天氣都不錯，還是有點秋老虎的味道，各地高溫都在30度以上，下午山區有零星短暫陣雨。晚間東北風增強，配合南方低壓帶來的水氣，大台北、宜蘭花蓮就轉為容易有雨的天氣。

「天氣風險 WeatherRisk」說，周日受到東北風及南方低壓帶來的水氣影響，東北角、宜蘭、北花蓮要留意累積較大的雨勢，大台北也有短暫陣雨，晚間低溫22至24度，要帶件外套哦。另外，中南部除了山區有午後陣雨外，平地市區降雨機會低，中午高溫也有30度以上，相當悶熱，下午至傍晚空氣品質糟糕，請盡量減少戶外劇烈活動。

隨著國慶連假腳步逼近，大家都相當關注颱風最新狀況。吳德榮表示，從目前資料觀測，只能確定下周形成颱風機率高，但大致上不會影響國慶日天氣，因為預報路徑隨時都在變動，現在說還過早，像是研究生所提的路徑就與今日下午不同，時間越久誤差也會越大，等到下周一、二（7至8日）再來確定路徑比較準確。

顏增璽說，目前海面上還是熱帶擾動，還沒變成熱帶性低氣壓或颱風，等颱風形成後再評估發展也不遲，下周就會比較明朗。

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