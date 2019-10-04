蘋果、迪士尼沒戲？分析師：75%Netflix用戶不打算「跳槽」至其他OTT

▲分析師調查指出，約有75％的Netflix用戶不打算「跳槽」至Disney+或Apple TV+。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

串流影音市場目前可說是一片紅海，隨著蘋果（Apple）及迪士尼（The Walt Disney Company）陸續推出自家串流影音服務，市場變得更加擁擠。鑒於對用戶增長放緩的擔憂，過去幾個月來，Netflix股價大跌，不過近日分析師的一項調查卻指出，約有75％的Netflix用戶不打算「跳槽」至Disney+或Apple TV+。

Piper Jaffray對Netflix的股票評級維持在「增持」，目標價為440美元，比該公司當前股價高出逾六成，是過去一個月發表研究報告的大型銀行中最高的。

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分析師奧爾森（Michael Olson）在致客戶的報告中寫道：「儘管目前湧入許多新的串流媒體服務，使人們對Netflix的股票產生疑慮，但我們預計，隨著這些內容遷移至串流媒體，Netflix將繼續分得很大一部分市場。」

Piper Jaffray於9月份對1500名美國Netflix用戶進行調查，其中有72%用戶表示他們不打算訂閱Disney+，有77%用戶則表示他們不打算訂閱Apple TV+。

調查也發現，絕大多數對其他串流媒體表現出興趣的受訪者也傾向保留其Netflix訂閱。「大部分現有的Netflix訂閱者似乎都趨向於訂閱多個串流影音服務，特別是現在許多訂閱者持續減少在傳統電視台上的花費的時間。」