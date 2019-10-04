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她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

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車禍。（圖／達志影像／示意圖）

▲年輕媽媽被控在處理行車糾紛時，向對方中年大叔伸手摸胸涉嫌性騷擾。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

1名林姓女子日前和家人開車和人發生行車糾紛，對方找朋友a男到場幫忙處理，雙方在馬路上劍拔弩張之際，林女看a男離車子很近，擔心嚇到車上的孩子，拍了拍a男的臂膀說：「大哥，別這樣」，沒想到被a男向警察報案「她摸我胸部，我胸部很痛」，控告林女涉嫌性騷擾、傷害，台北地檢署調查後，4日以證據不足等理由處分不起訴。

a男因是性騷擾案件被害人，依法不得揭露年籍資料，不過根據檢警接獲的告訴內容，他是在日前，接到朋友通知，朋友在新北市新店區和人發生行車糾紛，a男因此趕赴現場了解狀況，雙方就在馬路上開始爭執車禍責任。

▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲a男在大馬路上向警察提告「她摸我胸部，我胸部很痛」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

因為雙方劍拔弩張，很多路人駐足圍觀，警方獲報後也馬上到場，a男卻突然向警察表示「我要報案，她碰我胸部，我胸部很痛」，指控林姓女子嫌性騷擾、傷害，警方聽了也傻眼，確認a男要提告後就製作筆錄依法送辦。

據了解，挨告的林女辯稱，當時雙方在路上爭執，因為a男表現比較激動，又很靠近她們家的車子，林女擔心車上的孩子被嚇到，所以只是上前拍了拍a男的左臂膀：「大哥，大哥，別這樣」，試著把a男帶離車子遠一點，林女並反控a男揚言「找黑道」，涉嫌恐嚇罪。

開車聽這五首歌最容易心跳加速出車禍　Green Day經典名曲竟成肇事榜首（圖／達志示意圖）

▲被告的年輕媽媽說只是拍手臂安撫a男情緒，以免嚇到車上小孩。（圖／達志示意圖）

檢察官勘驗現場錄影畫面，林女確實只是伸手拍到a男臂膀，且考量當時現場圍觀的人多，依常情不太可能發生摸胸性騷擾情形，a男也無法證明自己受傷因此處分不起訴林女；至於林女反控遭恐嚇部分，應是a男一時氣話，否則不會在警察面前說要「找黑道」，因此也一併處分不起訴。

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