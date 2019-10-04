正妹富家女玩「窒息式性愛」猝死　男友依謀殺罪遭起訴

▲英國富家正妹芮德，因為玩「窒息式性愛式」猝死。 (圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

今年4月時，英國一名百萬豪富之女芮德(Anna Florence Reed)在瑞士一家飯店內因為玩「窒息式性愛」猝死。本周四(3日)，她的29歲德國男友戴克(Dirk W.)正式依謀殺罪名遭到起訴。

瑞士媒體報導，這對伴侶在4月8日當天住進達盧卡諾4星級的Ramada La Palma au Lac飯店，房錢每晚200英鎊( 約8000元新台幣)。 翌日早上7點，戴克告訴飯店人員，說他的女友身體不舒服。

飯店人員進入房間查看後，發現這名22歲的正妹一動也不動的躺在浴室裡。接獲報警後，醫護人員火速趕到飯店，但她已返魂無術，在現場即被宣布死亡。

戴克(Dirk W.)隨後被捕。他告訴警方說，他們當晚有玩「窒息式性愛」遊戲，女方要求他用毛巾勒住她的脖子。法醫解剖後發現，芮德的脖子有勒痕，還有輕微的骨折，死因則是窒息。

警方後來在一座電梯裡發現她的信用卡。戴克承認是他弄丟的。他表示，他偷走女友的信用卡，只是為了捉弄她，原因是她經常抱怨要用信用卡付帳。但警方懷疑他有竊取女友財物嫌疑，目前此事仍在調查此事。 案發至今，戴克一直被關押在盧卡諾的一處看守所裡。

▲芮德和男友的合影。 (圖／翻攝自臉書)