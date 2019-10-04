餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

▲安檢人員查獲總重約638公斤的大陸香菇。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／金門報導

怎麼香香的？金馬澎分署第九岸巡隊料羅商港安檢所於3日下午4時許，查獲一貨櫃暗藏638公斤的大陸香菇！海巡人員因「嗅」出異狀，並實施刺探查驗，將非法藏運的香菇全部查扣。全案依違反《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》及《海關緝私條例》函送主管機關裁處。

▲安檢人員驚覺腐土有異，探測針一次發現暗藏香菇！（圖／記者孫于珊翻攝）

當天下午4時50分，料羅商港安檢所監卸勤務人員針對「浯洲狀元」貨輪執行大型太空包貨物拆檢時，發現將運往台灣本島某一貨櫃滿載太空包裝腐質土，且散發著濃烈餿腐氣味外又帶有一絲微弱香氣，便迅即會同關務署高雄關離島派出課及警政署高雄港務警察總隊金門港中隊，運用不鏽鋼探刺耙實施刺探查驗。

經安檢人員檢查後發現腐質土內藏有包裝完整的香菇！共查獲10只大型太空包內夾藏疑似大陸香菇35麻袋，裏頭共有280包，總重約638公斤，現已完成查扣並採樣送農委會農糧署鑑定。

▲私梟腐土藏菇被識破，全案將依法函送裁處。（圖／記者孫于珊翻攝）

第九岸巡隊表示，不肖業者為規避查緝，此次又以新興手法伺機夾藏輸台，經統計本年度迄今已查獲27案，總重達5844.72公斤，市價逾新台幣1200萬元。為維護國人健康及保障我國農漁畜業經濟發展，海巡署將嚴格查緝，絕不縱放。

▼不肖業者為規避查緝以新興手法伺機夾藏香菇輸台，海巡絕不縱放。（圖／記者孫于珊翻攝）

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