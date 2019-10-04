OPPO中階機登台　A系列2020手機兼具品質、價格優勢

▲OPPO中階機A9 2020、A5 2020登台。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO近期在台灣市場發表最新OPPO A系列2020手機—OPPO A9 2020和OPPO A5 2020兩款產品，是OPPO現有產品線中最新的中階智慧型手機，兼具品質與價格優勢，是專為渴望與世界連結、發掘更多樂趣、探索新奇事物的年輕消費族群量身打造的手機。

兩款手機擁有4,800萬畫素四鏡頭設計提供卓越拍照功能，搭配絕美設計、持久電池續航力提供全方位絕佳娛樂體驗與手機性能，引領Z世代年輕人中全新手機潮流，「玩」出好生活。

OPPO A9 2020搭載一組多用途四鏡頭相機：4,800萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素黑白風格鏡頭、200萬畫素人像鏡頭。OPPO A5 2020主鏡頭則為1,200萬畫素，剩餘三鏡頭採取同樣配置，組成一樣具有多用途的四鏡頭相機。這樣的設計可全方位滿足使用者對於不同拍攝角度與場景的需求，此外還提供了超高畫質夜景2.0與豐富藝術風格的人像濾鏡功能。

解析度大幅提升的4,800萬畫素主鏡頭大幅升成像清晰度，捕捉更多細節，讓照片更清楚。119°的800萬畫素超廣角鏡頭能為取景和構圖帶來更多變化，更方便在狹小空間內擁有更大拍攝視野。至於黑白風格和人像鏡頭，可讓使用者拍使用濾鏡拍攝出帶有復古、更具層次感和味道的人像照，創造更具個人風格的影像，打造有別於其他智慧型手機的獨特風格。

超高畫質夜景2.0提供高效降噪功能，複合多幀降噪與多幀HDR技術則能在夜晚場景呈現超越肉眼所能感知的亮度和細節。透過將人像與周遭環境分開處理，不僅能保留臉部亮度和細節，更能大幅降低背景曝光，不論拍攝明亮的都市街燈，或是昏暗的鄉間夜景，影像都能維持清晰明亮。超高畫質夜景2..0甚至在拍攝超廣角照片時也同樣適用。

OPPO A9 2020和OPPO A5 2020皆搭載了1,600萬畫素前鏡頭，均採用AI智慧美顏技術，創造更符合不同消費者對於自拍美顏的不同需求。這項技術會自動辨識不同使用者的性別、年齡、膚質與膚色，進行客製化美顏，此外更提供一個可去除臉部斑痕、讓臉部更立體的全新演算法，產生如同素顏般的自然面貌，讓使用者愛上美麗的自己。

此外，OPPO最新防手震技術結合兩款手機內建的陀螺儀能滿足消費者對高畫質動態影片日益漸增的錄製需求，讓使用者進行動態運動如跑步、走路、騎車時，也錄製具高度穩定性的影片，配合優化的影片濾鏡，只要一鍵就能生成具有電影效果般的專屬影片，在短影片當道的時代輕鬆創作出吸睛影片。