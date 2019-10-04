性感網紅「媁哥」挨告！直播吃棒狀物被控公然猥褻　檢看照片不起訴

▲「媁哥」黃媁媁遭錢東家指控公然猥褻、妨害名譽、兒少性剝削防治條例等3罪。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）



記者鄒鎮宇／台北報導

UP直播主「媁哥」黃媁媁（Irene）疑與舊東家有糾紛，遭指控在網路上發布猥褻照、招攬未成年人進行性交易，涉犯妨害風化、兒少性剝削等罪。台北地檢署調查後，認定黃媁媁的影片、照片不足以引起興奮或滿足性慾，且無證據顯示她招攬性交易，依罪嫌不足不起訴。

經紀公司指控，黃女在IG上發文表示「上了賊船」，抱怨簽署了不平等條約，且在直播時還拿棒狀物放入口中，影射不雅行為；另外，黃女透過捷克論壇上找未成年對象從事性交易，嚴重損害他們的商譽，涉犯公然猥褻、妨害名譽、兒少性剝削防治條例等罪。

▲檢方調查後，認定證據不足不起訴。（圖／翻攝黃媁媁 Irene臉書）



檢方勘查照片發現，黃女雖然衣著布料較少、動作性感，但不足以刺激或滿足性慾，或引起一般人羞恥厭惡感，不構成猥褻罪嫌；另性交易部分，無其他證據證明黃女確有性交易。

檢方指出，黃女的發文僅為一般抒發情感之言論，難以認定侵害經濟公司的商譽，因此全案不起訴。

據了解，「媁哥」黃媁媁身高163公分、體重45公斤，因為身材凹凸有致，常在臉書、IG上傳自己的性感照，吸引至少4萬名網友追蹤IG、臉書則有6000多人按讚，連知名男性雜誌「FHM男人幫」都曾報導過她。

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