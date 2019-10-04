充飽快拔掉！3C達人破解「4大手機充電迷思」：請慎選充電線

▲4大手機充電迷思，破除大家的錯誤觀念與迷信。（圖／Pixabay）

圖文／周刊王

手機究竟要怎麼充電才不會傷到電池？相信這是許多使用者心中的疑問，「3C達人廖阿輝」日前分享了4大手機充電迷思，破除大家的錯誤觀念與迷信。

Q1：買回來第一次充電充滿 8 小時？

A1：這種說法源自於鎳氫電池的時代，現在是鋰電池幾乎可以說是沒有記憶效應，所以就順其自然吧！

Q2：充電有次數限制？盡量用到沒電再充？

A2：次數限制是真的，但不是算你插上拔下去為一次，再者，鋰電池「非常害怕完全用到沒電」，因此盡量不要用到0%，沒電太久反而容易電池損壞唷！

Q3：充飽了趕快拔掉線，不然手機容易壞？

A3：建議要拔掉，但是是因為避免睡覺或是不小心拉扯到，不然一般充電至95%到全滿時，手機的充電保護線路都會降低電流到涓流（涓涓細流的意思）慢速充電，就是為了延長電池壽命。

Q4：電池壽命短了放冰箱可以回春？

A4：這個說法還有待考證，不過更要注意電池不能放在潮濕的地方，因此仍建議電池壽命到了、壞了，還是送修或是更換電池吧！

「3C達人廖阿輝」也建議充電器、充電線材的品質很重要，優先選擇原廠，但若有預算考量，選擇副廠也得慎選信譽良好的大廠牌，坊間總有不少業者打出一條50元、100元的超長充電線，售價如此低廉，成本跟品質自然無法想像，會不會增加難以避免的危險性更讓人擔憂。

另外，許多民眾常會在睡覺時充電，其實以安全性的考量，真的不要在床旁邊睡覺邊充電，就怕睡眠狀態下，萬一手機出問題，以人體的反應時間，無法第一時間有效處理，且也要避免在太潮濕或是太高溫的環境下充電，都會增加手機故障甚至增加更多災難的風險。

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