瘦弱獨居老翁「氣息奄奄」倒臥客廳　熱心鄰長發現報警求援

▲詹姓獨居老翁倒臥自家客廳，被發現時已意識模糊，經送醫搶救後，及時救回寶貴生命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名詹姓獨居老翁（70歲），3日上午9時許，被梁姓鄰長發現倒臥自家客廳，意識模糊並且氣息奄奄；鄰長立即通報救護車並在旁照護，一同協助將老翁護送醫院搶救，即時救回老翁寶貴生命。

據梁姓鄰長表示，詹姓老翁因在上個月騎車不慎發生交通事故，導致身體狀況不佳且老翁單身居家沒有家人在旁照護；只有其住新北市盧洲區姪兒假日偶而會回老家探視；鄰長每日均會給老翁送餐，近日發現老翁已多餐進食量驟減，導致最後體力不支倒臥家中。

▲山脚派出所警員接獲通報後，立即前往詹姓老翁住處，並通報消防隊前來救援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

山脚派出所警員藍英明表示，3日上午9時許執行勤區查察勤務時，接獲福田里梁姓鄰長來電後，立刻趕赴現場並發現詹姓老翁倒臥客廳地上生命垂危，立即通報苑裡消防隊一同協助將氣息奄奄老翁護送苑裡李綜合醫院就醫，經緊急搶救治療後，才順利保住老翁寶貴生命。

通霄分局指出，老翁目前在醫院加護病住院觀察中，老翁姪兒經警方通知隨後趕至醫院，也非常感謝警方能即時搶救其叔叔性命，防止撼事發生，警方也期盼老翁能早日康復並叮嚀其家人能多留意老人家的身體狀況。

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