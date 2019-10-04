外資又回來了！9月淨匯入932億　終結連2個月淨匯出

▲根據統計，今年9月外資累計淨匯入約29.857億美元，終結連續2個月淨匯出。（示意圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（4）日公布最新外資動向，繼7、8月連續2個月淨匯出後，今年9月外資轉為淨匯入約29.857億美元（約新台幣932.2億元）；截至今年9月底止，外資與陸資累計淨匯入達2,025.33億美元（約新台幣6.32兆元），再度重返2,000億美元大關。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人9月單月累計淨匯入約29.83億美元；陸資累計淨匯入約0.027億美元。

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統計指出，從過去至9月底，外資與陸資還是累計淨匯入達2,025.33億美元，再度重返2,000億美元大關，其中外資累計淨匯入2,023.44億美元，陸資累積淨匯入約1.892億美元。

今年8月外資累計淨匯出約64.86億美元，創下8年以來單月最大匯出金額，如今9月外資累計淨匯入近30億美元，金管會證期局官員對此表示，7、8月上市櫃公司發放現金股利，按照央行規定，外資領現金股利後不是投資，就要出去，因此當時有匯出一部分，不過如今就回歸正常。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，截至今年9月底，外資累計買超上市股票約87.03億元、買超上櫃股票約141.01億元；陸資累計賣超上市股票5.97億元、買超上櫃股票7.83億元。