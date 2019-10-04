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啟動自動駕駛 富豪在小飛機上跟15歲少女啪啪啪！

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▲有駕駛飛機執照的梅爾，曾在小飛機上跟未成年女孩發生性關係。（圖／翻攝自臉書）

梅爾跟受害女孩(中)的合影。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州富豪梅爾(Stephen Bradley Mell)之前因為在一架小飛機上跟未成年女孩發生性關係，遭判刑7年。但如今遭爆出，還有更他更多受害者！

53歲的梅爾被控跟一名15歲女孩發生性關係，時間長達數個月。更誇張的是，其中一次發生在他的私人飛機上。他把 飛機設定成為自動駕駛模式，然後就跟女孩在飛機上「啪啪啪」！

此事後來東窗事發，梅爾於2018年12月認罪。今年5月時，他除了被判7年徒刑外，還加判5年的「監獄外看管」(supervised release)以及4萬美元罰款、35,200美元的補償金和5000美元的審訊費。 

據一份起訴指出，2017年，時年51歲的梅爾透過SnapChat認識這名當時才15歲的女孩。兩人聊天時，梅爾問她「知不知道怎樣口交？」接下來，2017年6月和7月，梅爾3度跟這名女孩發生性關係。其中一次即是梅爾帶著她乘坐私人飛機從紐澤西州的薩莫塞機場(Somerset Airport)飛往麻州鱈魚角(Cape Cod)的巴恩斯塔布爾市(Barnstable)，因此觸犯「跟未成年女孩從事跨州性行為」的重罪。

如今，這位受害女孩要挺身而出控告梅爾。據MyCentralNewJersey.com網站報導，現年18歲的受害者指稱梅爾3度性侵她，而且曾告訴她，除了她之外，還有其他未成年女孩成為他的性獵物。

受害者說，據她所知，梅爾還性侵了另外4名女孩。受害人在在訴狀大透露，由於遭到性侵，讓她蒙受永久性、嚴重和持續的傷害：包括罹患憂鬱症、有自殺傾向、強烈的自卑感和自信心低落等。

▲有駕駛飛機執照的梅爾，曾在小飛機上跟未成年女孩發生性關係。（圖／翻攝自臉書）

有駕駛飛機執照的梅爾，曾在小飛機上跟未成年女孩發生性關係。（圖／翻攝自臉書）

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