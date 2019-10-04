港鐵多站遭重複破壞！800部出入閘機被毀　部分設施缺後備零件　

▲港鐵多站點遭到重複破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》抗爭持續近4個月，港鐵車站設施屢受破壞，港鐵車務總監劉天成今（4）日表示，從6月9日起，港鐵的列車服務或設施已受到嚴重干擾及破壞，「多個車站受到嚴重破壞，部分設施更因多次維修已無後備零件，部分車站的出入口需要關閉。」

據《東網》報導，劉天成指出，示威者近期在車站甚至港鐵車廠投擲氣油彈及縱火，在路軌及架空電纜丟棄大量雜物，或擅自打開列車車頭的緊急閘門，有關行為嚴重威脅乘客、員工的安全。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，截至今日共83個重鐵車站及42個輕鐵車站受破壞，涉及大量港鐵設施，包括800部出入閘機、500部售票機、400部輕鐵票機、700部閉路電視、12部升降機及10個車站出入口需要關閉；其中旺角、太子及沙田站更是「重災區」，遭多次重複破壞。

劉天成回應港鐵每次有公眾活動前關站的爭議時表示，每次公眾活動前港鐵會有安全風險評估，與政府部門溝通，風險較大的車站在活動未開始前關閉，部分車站則會維持列車服務，但隱患變化下，有些車站在活動期間要關站，「關站迫不得已。」

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▼示威者在噴漆。（圖／記者黃彥傑攝）