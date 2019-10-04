台中整治空污分進合擊　市府開罰市立高中、議會抗議中火

▲▼10多名國民黨議員前往中火抗議。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣西半部空氣品質不佳，台中市政府和市議會4日同步採取行動對抗空污，市府針對市立高中因工程造成污染開罰，最高6萬，「自己人也不手軟」，國民黨團則到台中火力發電廠抗議，要求增設2部燃氣機組前，先除役4部燃煤機組，結果台電副總經理陳建益聞訊要簽署，趕緊離開現場。

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市府環保局打擊空污不分公私，一間市立高中進行校園景觀改善工程時，未做好管控造成污染，稽查人員執行市長盧秀燕「直接開罰、加重處罰」兩大策略，即使是市府管轄單位，照樣開罰，最高罰6萬元，展現整治空污決心；另一家私人公司新建工程因工地出入口沒有清洗進出車輛，汙染路面，依廢棄物清理法第27條處分4千8百元。

▲議員黃馨慧和黃健豪抗議中火污染天空。（圖／國民黨團提供）

市議會國民黨團則由書記長張瀞分帶著10多名議員，前往台中火力發電廠抗議，痛批中火「火力全開無極限、害死中部老百姓!」張瀞分說，全國最近已增加6部大型機組，現在又要增加2部，中央放著核電廠不用，猛蓋發電機組，污染空氣殘害民眾，不良政府，離譜至極。

李中、黃馨慧、陳本添等人痛斥台電，桃園觀塘天然氣接收站可以因為蘇貞昌要選縣長而停止、新北深澳燃煤電廠也可以停建，為什麼台中燃煤機組不能停?

立委參選人林佳新及陳政顯說，為何一定要中電北送，讓中部人用肺發電?為什麼不停掉中火，讓北電南送?4部機組一定要除役，絕對不許「備而不用」，如果政府要蠻幹，不聽民意，黨團一定會發動更大規模抗爭。

顏莉敏、楊正中、李榮鴻、陳成添等人要求台電應遵守台中市管制生煤自治條例，減煤4成，其餘免談。

議員們進一步拿著看板，要求台電副總經理陳建益當場簽下承諾「加2部燃氣機組前，先讓舊燃煤機組除役」，議員們將陳團團圍住，但陳拒簽並突出重圍，雖然議員一路緊跟著陳，但他仍從會議室走入辦公室之後，頭也不回地快速從後門離開，議員們追到後門後，人已無影無蹤。