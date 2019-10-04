許舒翔接任考選部長　推動國考申論題線上應試

▲考選部。（圖／翻攝Google地圖）



記者林銘翰／台北報導

考選部4日舉行新任卸任部長交接典禮，新任考選部長許舒翔在考試院長伍錦霖的監交下接下印信。許舒翔表示，考選部像一座橋梁，連結教育端與任用端或社會需求端，未來考選業務在既有卓越施政基礎上，將接續朝五大面向努力推動考選工作，包括持續精進數位化之考選平台，並在測驗題電腦化測驗成熟的基礎上，逐步推動國家考試申論題線上應試。

原考選部長蔡宗珍日前被提名為司法院大法官，部長遺缺由原考選部政次許舒翔接任，許舒翔4日在伍錦霖的監交下，正式接任考選部長。

伍錦霖表示，許舒翔是美國科羅拉多州立大學政治學博士，到考選部服務前一直投身教育界，擔任環球科技大學校長，在教育行政及公共事務的管理規劃方面有相當寶貴的心得和智慧。在考選部擔任政務次長以來，全力協助推動各項法規修正與改革，嫻熟考選業務。

伍錦霖說，隨著全球化及網路科技資訊化，外在環境瞬息萬變，一切政府施政都必須秉持前瞻規劃和創新思維，才能與時俱進，適切可行。期勉許舒翔到任後，在國家考試的資訊工作方面，務必做好資通安全的維護。

伍錦霖也說，科技帶給人類便利與福祉，有人形容高科技是創新者的天堂卻也是犯罪者的溫床，希望許舒翔善用高科技的優點與特殊功能，做到試務工作的「簡化」及「減化」，增加效率。

伍錦霖強調，國家考試一向為國人對政府施政信賴度的最高指標，這是長期以來大家努力的成果，在備感榮耀及珍惜之餘，也要能隨時檢討精進，期許許舒翔在過去的堅實基礎上開創更亮麗佳績，也請全體同仁繼續盡心盡力奉獻心智，為健全文官制度、提升施政效能共同努力，提升國家競爭力。

許舒翔表示，政府的效能、產業的創新、與社會的發展，在在倚靠人才的投入與付出，而考選部在政府部門中，正是扮演「為國舉才」的關鍵角色，選拔合格優質、符合公部門與社會需求的人才，是考選部要承擔與實踐的責任。過去幾年，考選部全體同仁犧牲奉獻，在蔡部長卓越領導下，配合考試院的施政綱領及行動、策略方案，在各項議題致力改善不斷精進，無論是公務人員或是專技人員的考選，在考選法制的全面檢討、各種考試類科制度的更新精進、題庫試題建置的創新或是相關試務作業的E化等各方面，均有豐碩成果。

許舒翔認為，考選部像一座橋梁，連結教育端與任用端或社會需求端，未來考選業務在既有卓越施政基礎上，將接續朝五大面向努力推動考選工作。第一，對於國家考試的資訊安全，將時刻警惕，對於試務的簡化及減化，也會持續努力；並配合時代發展，持續精進數位化之考選平台，並在測驗題電腦化測驗成熟的基礎上，逐步推動國家考試申論題線上應試。

其次，全盤調整修正不合時宜的高普考應試科目，加強公務人力初任人員的核心職能，以符合新時代之國家用人需求。

第三，持續精進新式題庫命、審題工作，以確保試題品質，增進考試效能。

第四，加強與全國及地方專業團體對話與連結、聽取更多元的聲音，提升專門職業及技術人員國家考試之效能，以促進國家社會之發展。

第五，強化學、考、訓、用平台之連結，提高國家選拔文官及社會專業人才之效能。

許舒翔表示，希望在院長、副院長的領導，考試委員指導，以及考選部工作夥伴支持下，繼續穩健務實地邁出改革精進的步伐，也歡迎各界賜予考選部寶貴意見。

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