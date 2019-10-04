便民！彩券中獎5000元以下　12月之後可免身分證領獎

▲配合買彩券免稅門檻從2000元提高到5000元，未來民眾可中獎獎金在5000元以下，12月起可以在彩券行免持身分證領獎（圖／飛來發彩券行提供）

記者吳靜君／台北報導

搭配財政部發布「各類所得扣繳率標準」規定，調整公益彩券免稅門檻2000元以下，調高到5000元，財政部發布，民眾如果中獎獎金在5000元以下，12月起可以不用持本人身分證領獎。

財政部今（4）日公布，依據「各類所得扣繳率標準」部分條文規定，12月1日起，公益彩券中獎獎金免稅門檻將由2,000元調高為5,000元。

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基於簡政便民之考量，財政部國庫署發布，自前開獎金免稅門檻調高日起，公益彩券中獎獎金在5,000元以下者，無須持本人身分證或其他身分證明文件具領獎金。同時，台彩也已經宣布，12月起公益彩券、刮刮樂等中獎獎金在5000元以下，就可以在投注站領獎，提供民眾便利性。

但是財政部強調，中獎獎金若超過5,000元者，仍應依公益彩券發行條例第11條規定，憑中獎之公益彩券及身分證明文件進行兌領。

根據國庫署統計，今年公益彩券前8月的銷售額已經達到了898億元，其中7月威力彩連槓46期，銷售金額達325億元，是今年最高紀錄。財政部國庫署並提醒中獎人，為保障自身權益，應妥善保存中獎彩券，逾期或遺失彩券將無法兌獎。。