解剖釐死因！母子宮裂20cm男嬰臉發黑亡　父淚控：診所不聞不問

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲一家婦產科診所上月24日爆發一起醫療糾紛，進入手術房分娩，孰料，卻傳出子宮破裂噩耗，男嬰臉色發黑死亡，產婦則是一度命危；診所的潘姓院長、黃姓主治醫師，被依過失致死罪嫌分別裁定10萬元、20萬元交保候傳。4日上午男嬰在新北市立殯儀館進行解剖，以釐清死因，男嬰父親向媒體控訴婦產科至今仍不聞不問「完全不負責任」。

李姓父親與母親4日上午至板橋的新北市立殯儀館，陪同進行男嬰的法醫解剖程序，兩人淚流滿面，指控婦產科診所在交保後至今不聞不問，一度還派人到妻子的病房造成困擾，無法接受診所方的處理態度。

▼男嬰的父親及家屬日前在板橋殯儀館痛哭，父親跪地哭喊：寶寶對不起 。（資料圖）



回顧整起事件，陳姓產婦上月23日住進蘆洲某婦產科診所，隔天下入進入手術房，因無力生產，嬰兒心跳異常，黃煌洲醫師決定剖腹生產，未料過程中發現子宮左側到陰道口裂開20公分傷口，取出嬰兒時臉部已經發黑，母子緊急送醫，最後嬰兒仍宣告不治，媽媽則大量出血、肺部積水昏迷，送進加護病房。

檢警會同法醫25日前往板橋殯儀館相驗男嬰遺體時，李父趕到現場，在門外情緒崩潰，當場跪地哭喊「寶寶對不起，那麼可愛的小朋友就沒了，還我一個公道啊，我的心真的很痛」！事後家人包圍診所撒冥紙，抗議「亂接生害死人」、「醫師神隱」，他慟訴，本來明年預約好要拍全家福，為了第二胎，所有的床、衣服「什麼都準備好了」，媽媽也很期待迎接新生命。

其實夫妻倆非常愛小孩，自從大兒子出生，陳妻就為他開了臉書粉絲團分享育兒經，2歲的哥哥可愛模樣時常逗媽媽開心，懷第二胎後，她曾在7月時默默向肚子裡的小二寶道歉，因為頭胎和第二胎差異很大。第一胎不懂，總在聽懷孕經，但再懷孕後還得照顧大寶，飲食改變和生活上的因素，讓她完全忘記還懷著身孕。

▼男嬰剖腹取出後臉色發黑送醫不治。（資料圖）



▼婦產科醫師黃煌州痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）



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