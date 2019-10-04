火場沒人就別進！徐國勇要台中消防局檢討　消防員傻：哪裡的規定？

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中大雅違規農地工廠失火，導致消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉命喪火窟，引起社會關注，質疑為何鐵皮屋內沒人還要進入搜查。內政部長徐國勇表示，標準救災SOP中規定，火場沒人就不要進去，台中消防局要針對此次的指示做出檢討報告。對此，時代力量立委徐永明指出，許多消防員都在質疑這說法，「到底是哪個縣市有此規定？」

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠3日凌晨突起大火，警消到場後初步確認場內無人，但內部全是易燃的紙類製品，為避免火勢延燒，謝志雄、張哲嘉2人受命帶著熱顯像儀進入火場，但短短10分鐘就因建築物倒塌，被鋼筋壓住慘死。

▲台中惡火奪走謝志雄、張哲嘉2人的性命。（圖／攝攝臉書）



▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



徐國勇4日於立法院受訪時表示，現行火場的作業標準是沒有人就不要派人進入，台中市消防局必須在調查報告中說明，為何火場內沒人受困還要指派消防員進入，待檢討報告出來後會針對救災SOP做進一步討論。

據《聯合報》報導，徐永明指出，徐國勇部長必須說明清楚他的講法，因為許多消防員都在質疑，「到底是哪個縣市有此（無人受困不用進入火場）規定？」因為進入火場前須全面評估當下的資訊，不能單以有無人受困為判斷條件。

他說，大雅火災理應檢討，但不管是新屋、敬鵬大火的調查，都無法釐清責任，更無法了解消防員殉職的原因，常被不少基層人員詬病，因此時代力量要求針對《消防法》修法，就是想強化「退避權」和「調查權」，國會不能再消極延遲。

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