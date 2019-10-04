兒負責掃學校廁所！媽「愛子心切一提議」惹笑老爸　網「過度保護」勸三思

▲兒子被分配到要打掃廁所。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

從小學到高中，每個學生都有各自負責的公共打掃區域，一同維護學校的整潔。一名媽媽聽聞兒子要打掃廁所後，就提議買條圍裙讓兒子打掃時穿，以免髒東西直接碰到制服。不過網友們看完後，都紛紛表示這樣有點太過了，恐會引來同學的閒言閒語。

一名媽媽4日凌晨在臉書「爆怨公社」中發文，她表示兒子放學回家後，跟她說自己在學校負責的打掃區域是廁所，讓她心裡萌生了「買圍裙」的念頭。

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然而原PO告訴老公後，對方卻噗雌一笑，表示在學校廁所穿圍裙會被人取笑；但她卻認為廁所是個充滿細菌的地方，無法想像髒水噴到制服後會有多噁心，「有這麼好笑嗎？」

▲ 原PO貼文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，有網友提醒最好先徵求兒子的同意，否則可能會讓他成為同學笑柄；對此，媽媽也透露兒子已經有同意，反而是老公一直阻撓。

其他人則認為，雖然愛乾淨沒有什麼不好，但此舉已經有點「過度保護」了，「要放寬心啊！以後上國中、高中、大學、當兵怎麼辦」、「雖然這樣很好，但可能會被同學議論」、「覺得有點太誇張」、「有一種髒叫媽媽覺得髒」、「以前不也是全身細菌長大的嗎」、「準備個口罩跟酒精應該會低調一點XD」。

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