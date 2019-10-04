陸網友吐槽景點排行出爐　「海上花園」和「人間天堂」制霸

▲福建廈門鼓浪嶼。（圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

大陸「十一連假」登場，然而也有許多觀光勝地成為了遊客「吐槽」的對象，在網易新聞公佈的數據中，擁有最多「坑爹」（划不來）景點的城市，居然是被稱為「人間天堂」的杭州，其次是歷史文化名城西安，就連廈門、北京和南京也上榜。而被吐槽最多次的景點，則包括鼓浪嶼和西湖。

數據顯示，上述城市之所以會上榜，有很大一部分原因是因為這些城市中，存在最多受到遊客吐槽的景點，其中位居第一的，是素有「海上花園」之稱的鼓浪嶼，其中吐槽的重點包括千篇一律文藝小店，一條條臟亂差的小吃街、不算乾凈的海灘、商業化氣息太過嚴重等。

而緊跟在後的杭州西湖，則是因為人潮過多，影響旅遊品質，甚至對外通訊，之前傳出西湖的「斷橋」更變成「人橋」，有遊客笑稱，人太多不僅真的要壓斷「斷橋」，更令景區內的WiFi信號中斷。另外西湖音樂噴泉亦迎來人山人海，後排的人只能看到人頭。

▲遊客擠滿西湖斷橋。（圖／翻攝自優酷）

根據大陸文化和旅遊部對大陸國內旅遊的抽樣調查，2018年人數達到了55.39億次，比2017年同期增長了10.8%，國內旅遊收入為5.13萬億元，比上年同期增長了12.3%。

大陸旅遊業平台指出，今年「十一」假期旅遊人次可望達近8億，從大陸國內遊訂單看，最熱門的跟團遊目的地前五名為蘭州、西寧、烏魯木齊、額濟納旗、北京，而三亞、廣州、成都、上海、北京，預計會是人氣最高的自由行城市。

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