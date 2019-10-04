比瓶裝飲料還輕　Panasonic新款「除塵吸塵器」登台

▲Panasonic將開賣新款輕型吸塵器，重量僅530克 。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝Panasonic日本官網，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近年居家除塵電器持續熱賣，日本家電大廠Panasonic近期也將在台推出輕巧型的吸塵器，主打輕量好操作，重量僅530公克，與一瓶超商的飲料罐差不多重，不會造成使用上的負擔，今年年初也在日本爆紅，賣到缺貨，搭配延長桿使用，吸天花板也能輕鬆除塵不手軟。

近年來環境家電市場熱門，手持式吸塵器商品仍行情看俏，Panasonic今年主打「輕美型」家電，引進日本「除塵神器」，最大特色就是輕便好使用，如同一個水瓶的體積，重量僅530克，跟一杯珍珠奶茶差不多，無線設計充電4小時可使用30分鐘，吸力則比車用吸塵器更強。

▲主題機身重量僅500多公克。

除塵神器MC-SBU1F外型時尚簡約，可收納在櫃子裡，不佔空間，搭配管徑僅2.5公分的延長管，可深入家中隙縫清潔，也可針對天花板角落吸塵，其集塵盒的濾網與容器也可輕鬆用水清洗。

▲搭配不同吸頭有更多用法。

Panasonic表示，除塵神器年初在日本上市時，許多消費者不知要如何定位這款產品，但經過日本電視節目《家電藝人》介紹後，詢問度立即飆高，輕量的設計也讓許多主婦簡單就能隨時清掃，銷量暴增到還一度缺貨。

除塵神器針對「日常輕打掃」的族群相當適合，像是寵物飼主或是每日會想維護居家整潔的使用者，是種無負擔又可簡易清掃的選擇，預計10月中正式在台上市，售價7,990元。

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很多民眾去日本採購回台的輕巧電熨斗，最新一代也將於10月底在台上市，強調具備360度熨燙、24秒快速預熱功能外，也比前代增加3倍蒸氣噴射，可提高整燙效率與除異味、除臭的效果，預估售價3,690元。