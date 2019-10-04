1千5百噸斷橋如何1個半月拆光光　交通部：萬噸平台船來助力

▲▼黃玉霖（下圖）說萬噸海面平台船，將來為南方澳斷橋拆除助力。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午發生橋面崩塌，3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工罹難，並有12人輕重傷，而斷橋如何在11月中不影漁船出港作業？交通部政務次長黃玉霖4日說，已調到長100米長、寬35公尺，國內最大的萬噸海面作業平台船，這兩天會扺達斷橋海面，進行拆除；2週後新橋興建初步計畫會出爐。

3日交通部長政次黃玉霖在宜蘭說，經與工程單位初步討論後，因橋拱重500公噸丶橋面重1千公噸，拆除將不考慮水下爆破，會以切開拆解的方式來進行，另外，為方便作業進行，接下來會有1至2日的海上交通管制，這部分會事前與漁民朋友協商，盡量不影響大家出航。

而交通部長林佳龍也表示，11月中，斷橋將拆除完畢，新橋3年內興建完成。

南方澳漁民更關心如何在約1.5個月內將斷橋完全拆除？黃玉霖指出，不會在陸地上施工，且已調到長100米長、寬35公尺，國內最大的1萬噸海面作業平台船，2天將扺達南方澳，另有2部各650公噸的起重機，及相關船隻配合拆除，下星期約作業。

另，拆橋需封港1至2天，會與漁會、漁民團體等研商，若影響漁民生計，會延續這次的補助方案，彌補漁民損失。

黃玉霖指出，已開闢蘇澳港10至13號碼頭供漁民船隻停泊，蘇澳區漁會也建議要開放8、9號碼頭供小型船隻停泊，已責成港務公司趕快進行評估，如果20公噸以下的所有船隻，都能轉移到商港區去臨時作業，後續的拆除工作就會更單純，拆除速度會更快。

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