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【廣編】HYUNDAI KONA跨界聯名JUST IN XX　臺北時裝週掀風潮

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【廣編特輯】

HYUNDAI KONA X「JUST IN XX」　臺北時裝週掀風潮（圖／HYUNDA提供）

圖、文／HYUNDAI提供

HYUNDAI時尚精品微休旅KONA與臺灣時尚設計師周裕穎品牌JUST IN XX首度攜手合作，以KONA為靈感設計KONA x JUST IN XX聯名T-shirt設計，以及背包配件，將於2019臺北時裝週SS20「JUST IN XX」品牌秀登上伸展台，令車迷與時尚迷非常期待！

KONA以跳脫框架的前衛大膽與Two-Tone黑頂雙色外型，結合小型都會休旅的特質，不僅激發前所未有的駕馭玩性，源自海灣波浪柔和般為內裝控台靈感設計，並在有限的車室空間中創造出多樣靈活變化，同時滿足日常使用需求的設計機能，成功擄獲全球車迷目光，勇奪國際多項設計大獎肯定。

KONA結合時尚與機能性，滿足了時尚迷的各方面需求，也成為周裕穎服裝設計的靈感來源，跨界合作推出KONA X JUST IN XX聯名T-shirt及背包配件。周裕穎以KONA象徵性icon為設計概念，運用菱格網狀的布料詮釋「六角型前氣霸」，以可拆式的背袋詮釋KONA的功能性與機能性。並且以大膽的KONA的內裝外觀撞色設計，異材質的混血組合，胸前偌大的口袋上面寫著「KONA-TRENDY SPORTY SATETY TECHNOLOGY」，時髦、運動、安全、科技，為完美的KONA下了最好的註解。

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