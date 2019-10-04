正妹妻狂line男主管　他一看「小黃瓜」破尺度真相...心痛：我跟2孩怎辦

▲老婆跟男主管走太近！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「老婆跟男主管Line搞曖昧，該怎麼辦？」一名人夫透露，與老婆育有2名兒子，去年她找到新工作，殊不知近半年脾氣變得暴躁又冷漠。結果近日，原PO無意間看到手機對話，才發現老婆跟男上司狂聊鹹濕話題，連「小黃瓜DIY」都出現，讓他感到很不安。

一名男網友在《mobile01》無奈表示，老婆屬於中上正妹，目前到新公司上班一年多，怎料，近半年性情大變，「連對小孩也不耐煩，對我更是冷漠及嫌棄」，原PO本以為老婆是工作壓力大，起初沒多想，怎料這兩天看到她的私人簡訊，害他心靈瞬間崩潰了。

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原PO說，發現老婆用LINE聊天許久，對象竟是男主管，「我這半年跟她的LINE也沒這麼多！」並還原內容情境，像是老婆外出辦事，男主管會殷切詢問，是不是在附近？老婆回應「幹嘛？」男主管竟回答「幹...」

不僅如此，兩人尺度無極限，話題轉到「小黃瓜」，原PO再度臉噴綠光，只見男主管詢問，「會不會用小黃瓜DIY？」老婆則回答「不會，沒需求！」豈料男厚臉皮再問，「是因為不需要小黃瓜？因為不需要自己來？」最後更狂聊有無一夜情經驗。

「我現在好亂，不知道該怎麼辦？我兩個小孩要怎麼辦？」原PO腦海閃過疑似外遇念頭，加上老婆最近種種舉止，原本52公斤的她，堅持要去健身房運動，硬要逼自己瘦到50公斤以下，也讓原PO摸不著頭緒。至於兩人薪水分配部分，原PO透露，他要扛下全家大小生活開銷，包括房貸，小孩學費、補習費；至於老婆賺的錢只要買菜，剩下就是自己的生活費。

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▲老婆對原PO很冷淡！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

帶有綠光的文章一貼出後，掀起大批網友回應「這種程度，談不上曖昧…你沒自信罷了」、「直接用你的LINE加主管，跟他表明希望他跟你太太能保持距離」、「的確看到這樣對話會讓樓主沒自信，可是算不算曖昧就很難說…如果女友或老婆在賴上面跟男生這樣聊，不會覺得很不妥嗎？有鬼嗎？」、「小心了，他要勾引妳老婆」、「一個巴掌不會響，如果對你影響很深的話，建議是攤開直接講清楚吧」、「100%心已經出走了，但她主管絕對只是想吃免錢的而已」。

最後原PO暫且決定，先把事情告知丈母娘，「請她點她女兒一下畢竟我還愛她，我還想一個完整的家，小孩也需要她，就真的怕她們聊著聊著就擦槍走火，就完了！」

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